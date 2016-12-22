СМИ узнали об ударе молнии по трем самолетам при посадке в Шереметьево

В три пассажирских самолета при посадке в аэропорту Шереметьево ударила молния во время шторма 30 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По его словам, это произошло в период с 15:00 мск до 17:00 мск, который «совпал с так называемым вторым зарядом обрушившегося на Москву шквала».
Об ударах молнии сообщили экипажи двух самолетов Airbus во время посадки на высоте 3–4 тыс. м., лайнеры направлялись из Пхукета и Владивостока в Москву, уточнил собеседник агентства. Об ударе молнии также сообщил экипаж Boeing, который выполнял рейс из Благовещенска, добавил он.
Источник агентства отметил, что в результате случившегося никто не пострадал, все самолеты приземлились благополучно. После осмотра на Boeing выявили точечные следы поражения на фюзеляже. В настоящее время эксперты также проводят оценку состояния самолетов Airbus, заключил он.
Ливень, который сопровождался сильным ветром, обрушился на Москву, Московскую область и еще несколько регионов 30 июня. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате удара молнии в Москве погиб один человек.
В пресс-службе подмосковного Минздрава сообщали, что еще один человек погиб при ударе молнии в Дмитровском районе Московской области. По словам осведомленного источника агентства «Интерфакс», погибшим оказался 33-летний мужчина.
По данным источника ТАСС в медицинских службах, из-за стихии в Москве пострадали 16 человек, 12 из них были доставлены в больницу. Всего в Центральной России из-за непогоды пострадали 22 человека, сообщал источник «РИА Новости» в экстренных службах.
В связи с погодными условиями на 9:15 мск 1 июля в аэропортах Москвы в общей сложности оказалось задержано около 450 рейсов.