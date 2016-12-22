Власти США предупредили об угрозе кибератак на ядерную систему страны

Вооруженные люди напали на штаб оппозиции и на больницу в Венесуэле

В Австралии задержали двух человек за продажу оружия террористам

Сеул назвал условие начала диалога между США и Северной Кореей

В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

В Китае из-за наводнения эвакуировали более 260 тыс. человек

В России повысился минимальный размер оплаты труда

Отец Майкла Джексона попал в аварию в Лас-Вегасе

Замглавы района Московской области задержали за взятку сотруднику СКР

СМИ сообщили об экстренной посадке Boeing-777 из Китая в Домодедово

СМИ узнали о полете самолета-разведчика США у российской базы в Сирии

«Коммерсантъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку

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За июнь в Москве выпало 180% месячной нормы осадков

На севере Франции зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Facebook сменил алгоритм борьбы со спамом и новостями низкого качества

При стрельбе в нью-йоркской больнице погиб врач

На Украине локализовали пожар в зоне Чернобыльской АЭС с помощью авиации

Путин обсудил с Меркель предстоящий саммит G20

Кремль созвал губернаторов на семинар в преддверии выборов

В Москве из-за непогоды задержали более 130 рейсов

Мужчина открыл стрельбу в больнице Нью-Йорка

Бедные миллиардеры: число сверхбогатых россиян и их состояния сокращаются

Оппозиции отказали в проведении акции 9 июля из-за Кубка конфедераций

«Халл» купил первого новичка после назначения Леонида Слуцкого

Генпрокуратура Украины сообщила о подготовке новых обвинений Януковичу

Сбербанк пообещал вернуть списанные по ошибке деньги клиентов

Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году

Трамп объявил о сделке по поставкам Южной Корее СПГ на сумму $25 млрд

Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара