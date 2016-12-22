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Сеул назвал условие начала диалога между США и Северной Кореей
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Сеул назвал условие начала диалога между США и Северной Кореей
Политика, 05:34
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Сеул назвал условие начала диалога между США и Северной Кореей

Основаниями для начала диалога между Вашингтоном и Пхеньяном может стать прекращение ядерных испытаний со стороны КНДР или освобождение задержанных в стране американских граждан. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Reuters.

Мун подчеркнул, что Южная Корея будет «сурово отвечать» на любые провокации со стороны КНДР, и призвал Пхеньян незамедлительно вернуться к диалогам с международных сообществом, в частности, с Сеулом и с США.

Южнокорейский лидер отметил, что если Северная Корея освободит задержанных ранее трех американских граждан, а также прекратит свои ядерные и ракетные испытания, то это станет хорошей почвой для начала переговоров.

Дональд Трамп, комментируя сложившуюся вокруг Северной Кореи ситуацию, заявил, что действия Пхеньяна требуют «решительного ответа»: власти США, заверил он, разрабатывают дипломатические, экономические и иные меры в отношении страны, при этом терпение Вашингтона, подчеркнул президент, иссякло.

Теги: США , Южная Корея , Северная Корея
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