Компания Касперского ответила на идею запретить программы в армии США

В «Лаборатории Касперского» отвергли обвинения сената США, который предложил запретить продукты компании в американской армии из-за ее связей с Кремлем, об этом заявил официальный представитель компании, передает «Интерфакс».



«Лаборатория Касперского» считает абсолютно неприемлемой ситуацию, когда против компании выдвигаются ложные и голословные обвинения, не подкрепленные никакими фактами», — говорится в сообщении. По словам представителя компании, «Лаборатория Касперского» готова отвечать на любые вопросы и помогать любым государственным органам в их расследованиях ее деятельности, так как абсолютно убеждена, что любое глубокое изучение ее работы может только подтвердить, что обвинения в ангажированности не имеют под собой никаких оснований.



«Лаборатория Касперского» является частной компанией и не имеет политических связей ни с одним из государств мира, заявили в компании.



Там также подчеркнули, что она никогда не содействовала и не будет содействовать правительству какой бы то ни было страны в осуществлении кибершпионажа. «Лаборатория Касперского» уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса», — заключили в компании.



До этого комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить устанавливать на компьютерах Министерства обороны продукты «Лаборатории Касперского». Это предложение автор инициативы, сенатор-демократ Джин Шахин объяснил «наличием связей «лаборатории Касперского» с Кремлем», которая «внушает очень большую тревогу». По словам Шахина, продуктам Касперского «нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности».

Чтобы предложение сената вступило в силу, оно должно пройти стандартную законодательную процедуру, которая подразумевает утверждение в палате представителей и сенате, затем его будущий закон должен подписать президент.



Предложение Шахина о запрете использования в армии продуктов Касперского появилось сразу после появления информации о допросе ФБР нескольких сотрудников «Лаборатории», об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники. По этим данным, американские разведслужбы уверены, что владелец компании Евгений Касперский «имеет тесные связи с некоторыми лицами в разведке России».