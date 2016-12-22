Решение ЕС о продлении санкций против России до 2018 года вступило в силу

Решении ЕС о продлении экономических секторальных санкций против России до 2018 года официально вступило в силу. Данные об этом были опубликованы в Официальном журнале Евросоюза за 29 июня.

Санкции, принятые в связи с ситуацией на Украине были продлены на шесть месяцев, до 31 января 2018 года.

Решение о продлении санкционного режима, установленного 31 июля 2014 года, было принято Советом ЕС 28 июня. При этом Совет отметил, что оно основано на том, что Россией до сих пор не были выполнены все условия Минских соглашений.

Санкции, наложенные ЕС, связаны с ограничением доступа ряда российских банков и госкомпаний на финансовый рынок, эмбарго на торговлю российским оружием и запретом на экспорт в Россию некоторых товаров двойного назначения и технологий в области разработки и добычи нефти.

В Кремле сообщили, что решение ЕС было воспринято в Москве «негативно и с сожалением». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия ответит на европейские санкции в соответствии с «принципом взаимности».