Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,48 58,95 EUR Нал. 67,80 67,11 USD Бирж. 59,20 -0,29 EUR Бирж. 67,39 -0,08 USD ЦБ. 59,54 +0,66 EUR ЦБ. 67,69 +1,73 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1891,98 +0,69% РТС 1002,83 -0,10% Brent 47,53 +0,19% DJIA 21454,61 +0,68% Nasdaq 6234,41 +1,43% FTSE 7387,80 -0,63%
Решение ЕС о продлении санкций против России до 2018 года вступило в силу
Лента новостей
В центре Москвы археологи нашли надгробную плиту приближенной Петра I 09:10, Общество Решение ЕС о продлении санкций против России до 2018 года вступило в силу 09:05, Политика Умер экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев 08:58, Общество Средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя 08:37, Общество Советника папы римского обвинили в сексуальных домогательствах 08:07, Общество В сенате предложили запретить программы Касперского в армии США 07:54, Политика «Ведомости» узнали стоимость проекта о повышении производительности труда 07:47, Экономика BMW компенсирует расходы на разработки за счет оптимизации производства 07:19, Бизнес Сенаторы предложили лишать связи абонентов с «левыми» сим-картами 07:02, Технологии и медиа Размер мирового долга достиг рекордных 327% ВВП 07:00, Экономика Автопортрет Энди Уорхола продали с аукциона за $7,7 млн 06:36, Общество СМИ сообщили об отмене визита президента Бразилии на саммит G20 05:54, Политика В Минобороны назвали новый британский авианосец «удобной морской целью» 05:22, Политика В Венесуэле обнаружили атаковавший здание Верховного суда вертолет 05:01, Общество В Бразилии мужчина на автомобиле попытался прорваться к дворцу президента 04:37, Политика В общежитии университета в штате Кентукки взорвался газ 04:10, Общество Против экс-президента непризнанного Приднестровья завели пять дел 04:02, Политика В СПЧ назвали бессмысленной идею ввести понятие «иноагенты» для СМИ 03:13, Общество Пентагон рассказал о вере Кремля в желание США сменить власть в России 02:31, Политика Италия пригрозила закрыть порты для перевозящих мигрантов судов 02:19, Политика МИД назвал Грузию участником политики НАТО по сдерживанию России 01:30, Политика США ввели усиленные меры безопасности для иностранных авиакомпаний 01:04, Политика Глава ДНР рассказал о планах продавать уголь в Европу и Турцию 00:45, Экономика Московские операторы предсказали рост тарифов на вывоз мусора на 20–30% 00:16, Общество На международный долговой рынок впервые вышла финтех-компания из России 00:01, Финансы Движение Путина пересчитало один из ключевых показателей майских указов 00:00, Экономика Счетная палата пожаловалась на Минздрав в СКР и Генпрокуратуру 00:00, Общество Блокированные на Украине сайты начали восстанавливать трафик 00:00, Технологии и медиа
Решение ЕС о продлении санкций против России до 2018 года вступило в силу
Политика, 09:05
0
Решение ЕС о продлении санкций против России до 2018 года вступило в силу

Решении ЕС о продлении экономических секторальных санкций против России до 2018 года официально вступило в силу. Данные об этом были опубликованы в Официальном журнале Евросоюза за 29 июня. 

Санкции, принятые в связи с ситуацией на Украине были продлены на шесть месяцев, до 31 января 2018 года. 

Решение о продлении санкционного режима, установленного 31 июля 2014 года, было принято Советом ЕС 28 июня. При этом Совет отметил, что оно основано на том, что Россией до сих пор не были выполнены все условия Минских соглашений. 

Евросоюз продлил на полгода секторальные санкции против России
Политика

Санкции, наложенные ЕС, связаны с ограничением доступа ряда российских банков и госкомпаний на финансовый рынок, эмбарго на торговлю российским оружием и запретом на экспорт в Россию некоторых товаров двойного назначения и технологий в области разработки и добычи нефти.

В Кремле сообщили, что решение ЕС было воспринято в Москве «негативно и с сожалением». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Россия ответит на европейские санкции в соответствии с «принципом взаимности».

Теги: ЕС , Санкции
Главное
В сенате предложили запретить программы Касперского в армии США Политика
Материалы по теме
Кремль напомнил о «принципе взаимности» после продления санкций ЕС Политика
Евросоюз продлил на полгода секторальные санкции против России Политика
Спикер конгресса США призвал принять закон о санкциях против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку