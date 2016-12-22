Профсоюз бортпроводников обвинил «Аэрофлот» в дискриминации

«Аэрофлот» проводит в отношении бортпроводников «дискриминацию по профсоюзному признаку». Об этом сообщила «Дождю» руководитель независимого Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова.

По словам Илоны Борисовой, бортпроводники, состоящие в независимом профсоюзе, получили по итогам 2016 года премию в размере 870 руб., в то время как их не состоявшие в профсоюзе коллеги —100 тыс. руб. «Аэрофлот» утверждает, что после индексации летчики получили премии от 2 тыс. до 3 тыс. руб., а бортпроводники — от 400 руб. Это просто смешно», — заметила Борисова.

В пресс-службе «Аэрофлота» РБК сообщили, что 70 бортпроводников компании получили годовую премию в размере 1 тыс. руб. «Действительно «Аэрофлот» выплатил премии бортпроводникам, всего их получили более 5 тыс. человек, средняя сумма 110 тыс. руб. И только около 70 бортпроводников получили премию до 1 тыс. руб.», — заявили в пресс-службе.

По словам Борисовой, профсоюз обратил внимание на вопрос о премиях, после того как «Аэрофлот» отчитался о чистой прибыли за 2016 год в размере 38,8 млрд руб. В мае «Ведомости» сообщали о выплате акционерам «Аэрофлота» рекордных дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

В феврале бортпроводницы «Аэрофлота» решили судиться с работодателем из-за дискриминации по возрасту, внешности и весу, после того как в июне 2016 года компания массово измерила и сфотографировала сотрудников. В частности, по словам работников, компанией были введены новые требования, согласно которым размер одежды бортпроводников не должен был превышать 46-го размера.

«Аэрофлот» прокомментировал ситуацию, заметив, что «сверхнормативный» вес бортпроводников создает неудобства для пассажиров и может стать угрозой безопасности в экстренной ситуации. В апреле бортпроводница Ирина Иерусалимская, инициировавшая иск к «Аэрофлоту» по поводу ограничения на размер одежды, проиграла дело «Аэрофлоту».