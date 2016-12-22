«Роснефть» перешла на резервную систему управления из-за хакерской атаки

Компания «Роснефть» подверглась хакерской атаке и перешла на резервную систему управления. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены», — подчеркивается в другом сообщении. По факту кибератаки «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.

«Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — добавили в компании.