«Роснефть» перешла на резервную систему управления из-за хакерской атаки
Технологии и медиа, 16:02
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«Роснефть» перешла на резервную систему управления из-за хакерской атаки
Компания «Роснефть» подверглась хакерской атаке и перешла на резервную систему управления. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
«Ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены», — подчеркивается в другом сообщении. По факту кибератаки «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.
«Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами», — добавили в компании.