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Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
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Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Политика, 08:37
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Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «неуважительным» требование арабских стран к Катару закрыть турецкую военную базу на его территории. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Эрдоган «поддерживает ответ Катара» на требования арабских стран к Дохе, выдвинутые для восстановления дипотношений. Ранее в Министерстве иностранных дел Катара заявили, что требования четырех стран Персидского залива, в том числе разорвать дипломатические отношения с Ираном и закрыть военную базу Турции на своей территории, «не реалистичны».

Кроме того, глава Турции «предложил развернуть турецкую военную базу на территории Саудовской Аравии» — одной из четырех стран, выдвинувших ультиматум Катару, — однако Эр-Рияд «не откликнулся». «Именно потому, что они [Саудовская Аравия] до сих пор не вернулись к этому вопросу [созданию военной базы], просить Турцию вывести ее войска из Катара — это неуважительно по отношению к Анкаре», — сказал Эрдоган.

Также президент Турции заявил, что выдвинутый список требований «не соответствует нормам международного права».

AP узнало о требовании стран залива разорвать отношения Катара с Ираном
Политика

Катар получил требования арабских стран 22 июня. По данным катарского МИД, во внешнеполитическом ведомстве изучили документ, а также отметили, что ответят «надлежащим образом» на послание арабских стран.

Ранее Associated Press узнало о содержании послания четырех арабских стран к Катару. Среди них было требование Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна разорвать дипломатические отношения с Ираном, выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (КСИР), закрыть военную базу Турции на своей территории, а также выплатить некую компенсацию.

Кроме того, страны потребовали разорвать все связи с организацией «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России), с «Хезболлой», а также с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство». На выполнение всех предписаний Катару отвели 10 дней.

Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром в середине июня. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Теги: Турция , Катар , Реджеп Тайип Эрдоган
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