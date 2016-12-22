Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «неуважительным» требование арабских стран к Катару закрыть турецкую военную базу на его территории. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Эрдоган «поддерживает ответ Катара» на требования арабских стран к Дохе, выдвинутые для восстановления дипотношений. Ранее в Министерстве иностранных дел Катара заявили, что требования четырех стран Персидского залива, в том числе разорвать дипломатические отношения с Ираном и закрыть военную базу Турции на своей территории, «не реалистичны».

Кроме того, глава Турции «предложил развернуть турецкую военную базу на территории Саудовской Аравии» — одной из четырех стран, выдвинувших ультиматум Катару, — однако Эр-Рияд «не откликнулся». «Именно потому, что они [Саудовская Аравия] до сих пор не вернулись к этому вопросу [созданию военной базы], просить Турцию вывести ее войска из Катара — это неуважительно по отношению к Анкаре», — сказал Эрдоган.

Также президент Турции заявил, что выдвинутый список требований «не соответствует нормам международного права».

Катар получил требования арабских стран 22 июня. По данным катарского МИД, во внешнеполитическом ведомстве изучили документ, а также отметили, что ответят «надлежащим образом» на послание арабских стран.

Ранее Associated Press узнало о содержании послания четырех арабских стран к Катару. Среди них было требование Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна разорвать дипломатические отношения с Ираном, выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (КСИР), закрыть военную базу Турции на своей территории, а также выплатить некую компенсацию.

Кроме того, страны потребовали разорвать все связи с организацией «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России), с «Хезболлой», а также с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство». На выполнение всех предписаний Катару отвели 10 дней.

Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром в середине июня. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».