СМИ передали о новых полетах США в районе запусков «Калибров» по Сирии

Над Средиземным морем у берегов Сирии совершил полет еще один разведывательный самолет США P-8A Poseidon. Его бортовой номер — 168853. Полет также осуществлялся над тем районом, откуда российские корабли запустили крылатые ракеты по целям в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ресурсов, отслеживающих перемещения военной авиации. Информация о полете также размещена в Twitter-аккаунте CivMilAir, который отслеживает движение не только военных, но и гражданских самолетов. Этот аккаунт сообщает, что из района базирования российской группировки удалился еще один самолет, его бортовой номер — 168855. Это тоже P-8A Poseidon.

Самолеты проводили разведку в области, которая была закрыта 23, 28 и 30 июня из-за ракетных пусков российских кораблей. Первый пуск был совершен рано утром в пятницу. По целям боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии удар крылатыми ракетами «Калибр» нанесли фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар». По данным Минобороны России, целью стали объекты боевиков, включая пункты управления, в провинции Хама. Она расположена в центральной и западной частях Сирии. В Москве заявили, что боевики перебрасывают туда свою живую силу. Министерство обороны также опубликовало видеозапись ракетного удара.

Позднее «Интерфакс» сообщил, что за пусками наблюдал P-8A Poseidon с бортовым номером 18852.