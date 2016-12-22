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Россияне смогут жаловаться прокурору через портал госуслуг
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Россияне смогут жаловаться прокурору через портал госуслуг
Общество, 17:26
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Россияне смогут жаловаться прокурору через портал госуслуг

Около 50 млн россиян в скором времени смогут пожаловаться прокурору через портал «Госуслуги», стало известно РБК. Свое обращение граждане смогут отслеживать в режиме онлайн

Пользователи портала государственных услуг через две недели смогут воспользоваться им для обращения в прокуратуру, сообщил РБК источник в Генпрокуратуре. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций.

«На портале «Госуслуги» появится кнопка «Обратиться к прокурору», обращение можно будет отслеживать в режиме онлайн», - сказал источник в прокуратуре. Он добавил, что сделать это можно будет с любого гаджета.
Как уточнили в Министерстве связи сейчас на портале «Госуслуги» зарегистрированы около 50 млн россиян. «Все они смогут воспользоваться новой услугой. А система идентификации госуслуг позволит избежать анонимных жалоб», — пояснили в министерстве.

При этом пока контракт на выполнение работ между Генпрокуратурой и Ростелекомом ( является единственным исполнителем работ по развитию электронного правительства) не заключен, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, на портал «Госуслуги» будет выведено две услуги. «Это запись на прием к прокурору, то есть по сути электронная очередь, а также — возможность отправки электронного обращения», — сказал собеседник РБК. По его словам, речь пока идет только о Генеральной прокуратуре, однако не исключено, что другие ведомства в скором времени обратятся с такой же просьбой в Министерство связи. Сумму контракта источник уточнить не смог.

Стоимость этого контракта может составить несколько миллионов рублей, отметил главный редактор аналитического центра TAdviser Александр Левашов. По его словам,значительно большие средства Генпрокуратура должна была вложить ранее в информационные системы и инфраструктуру, необходимые для оказания подобной услуги. Стоимость разработки информационных систем для запуска такой услуги может измеряться десятками миллионов рублей, инфраструктура, включая оборудование рабочих мест сотрудников, может стоить сотни миллионов, считает Левашов.

Теги: Генпрокуратура , единый портал госуслуг
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