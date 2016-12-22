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ВЦИОМ назвал долю выступающих против программы реновации москвичей
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ВЦИОМ назвал долю выступающих против программы реновации москвичей
Реновация Москвы, 15:35
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ВЦИОМ назвал долю выступающих против программы реновации москвичей

Против программы реновации выступают 15% москвичей, за нее высказались 67%. Об этом свидетельствуют данные социального опроса об отношении жителей Москвы к программе сноса пятиэтажек, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, подавляющее большинство москвичей, живущих в домах, которые планируют снести, а именно 80% опрошенных, заявили, что поддерживают программу реновации. В то же время 71% респондентов выразили надежду, что их условия жизни после ее реализации улучшатся.

ВЦИОМ отмечает, что в Москве почти абсолютно все информированы о программе реновации. Так, о ней знают 98% горожан, а 2% не слышали или затруднились ответить. Из числа знающих 54% специально интересуются этой темой и в курсе подробностей.

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В свою очередь, жители пятиэтажек отмечают, что из гарантий, которые им готовы предоставить в случае сноса их дома, 72% опрошенным больше всего запомнилось переселение участников в пределах района, 66% респондентов обратили внимание на предоставление равнозначных квартир в новостройках, 62% москвичей отметили необходимость две трети голосов собственников, чтобы дом был включен в программу.

Более половины, а именно 58% заметили, что новая квартира станет их собственностью, а также сохранятся условия социального найма. Это же число опрошенных отметило, что отделка новой квартиры будет комфорт-класса.

ВЦИОМ проводил опросы в периоды с 28 по 30 апреля, с 17 по 18 мая и с 27 по 30 мая. В них приняли участие от 1 тыс. до 1,6 тыс. респондентов. Во время проведения опроса с 27 по 30 мая социологи опросили 600 жителей пятиэтажек, которые вошли в программу реновации.

В начале мая мэрия Москвы опубликовала предварительный список домов, которые планируются под снос. В него вошли 4,5 тыс. зданий. За то, чтобы попасть в окончательный список реновации, две трети жителей дома должны проголосовать за его снос. Голосование будет проводиться до 15 июня.

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В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители 90% домов поддержали включение в программу реновации. По данным РБК, жители более 400 домов выступили против сноса.

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Теги: опрос ВЦИОМ , Опрос , снос пятиэтажек , программа реновации
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