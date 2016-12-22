Епархия Челябинска обратилась в прокуратуру с жалобой на фестиваль красок

Миссионерский отдел Челябинской епархии Русской православной церкви обратился в органы прокуратуры и органы исполнительной власти с требованием проверить Всероссийский фестиваль красок, который должен пройти в конце мая в Челябинске, на соответствие «Концепции национальной безопасности России». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Челябинской митрополии.

Миссионерский отдел рассматривает фестиваль как «языческое, сатанинское действо». Праздник Холи в епархии считают «формой змеиного проникновения демонических практик в душу народа». В епархии подчеркнули свое отношение к празднику Холи как к «чуждому нашей духовной традиции и культуре» мероприятию. В епархии также обвинили организаторов в подлоге из-за того, что ранее мероприятие, известное как Фестиваль красок Холи, стало называться Всероссийским фестивалем красок. Миссионерский отдел обратился к жителям города с призывом «не поддаваться на духовные провокации».

Всероссийский фестиваль красок пройдет 27–28 мая 2017 года в ТРК «Горки». По мнению епархии, фестиваль посвящен памяти «индийской демонице Холики, сожженной на костре».

После жалобы митрополита Новосибирского и Бердского Тихона в феврале 2015 года прокуратура Новосибирска возбудила административное дело на режиссера Тимофея Кулебякина, автора оперы «Тангейзер». По словам митрополита, в своих письмах к губернатору города, в законодательное собрание и в прокуратуру он указал, что «в постановке нарушаются права верующих людей и церковная символика используется не по назначению».

В марте 2015 года Новосибирская епархия РПЦ в открытом письме к министру культуры России Владимиру Мединскому потребовала убрать из репертуара Новосибирского государственного оперного театра оперу «Тангейзер». В результате скандала вокруг оперы директор театра Борис Мездрич был уволен. Новый директор Владимир Кехман исключил «Тангейзер» из репертуара театра.

Также РПЦ активно выступала во время судебного процесса по делу блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови города Екатеринбурга. Соколовский арестован в сентябре 2016 года. Комментируя арест, секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии, игумен Вениамин Райников заявлял, что церковь не будет «давить на суд», для того «чтобы показаться добренькими». «Мы выступаем за перевоспитание. В результате чего оно будет достигнуто, нам не принципиально», — заявлял он. Суд признал Соколовского виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам условно.