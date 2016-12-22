«МегаФон» обещал рассмотреть возможность выплаты компенсаций жертвам сбоя

Компания «МегаФон» намерена рассмотреть возможность выплаты компенсаций клиентам, пострадавшим от «массовых сложностей» со связью, возникших в пятницу в результате проблем с сетевым оборудованием, следует из ответа компании одному из пользователей в сети Twitter.

«Эта возможность будет обязательно рассмотрена по окончанию работ», — говорится в ответе компании (орфография автора сохранена).

На официальной странице «МегаФона» в сети «ВКонтакте» пострадавшие от сбоев со связью пользователи жалуются на большие потери, в том числе в результате потери связи с бизнес-партнерами и клиентами.