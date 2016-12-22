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«МегаФон» сообщил о снижении «успешности дозвона» на 30%
13:15
«МегаФон» сообщил о снижении «успешности дозвона» на 30%

Сотовый оператор «МегаФон», признавший «массовые сложности» со связью, сообщил о том, что проблемы касаются, в первую очередь, голосовой связи. По данным компании, «успешность дозвона» из-за возникших проблем снизилась на 30%, а потому клиентам рекомендовано пользоваться для звонков мессенджерами.

В официальных аккаунтах «МегаФона» в сетях «ВКонтакте» и Twitter клиенты сотового оператора сообщают об отсутствии не только телефонной связи, но и доступа в мобильный интернет в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах присутствия компании.

В некоторых регионах пользователи также жалуются на сбои в работе оператора Yota, который работает на сети «МегаФона». 

Теги
«МегаФон», проблемы со связью
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