«МегаФон» сообщил о снижении «успешности дозвона» на 30%

Сотовый оператор «МегаФон», признавший «массовые сложности» со связью, сообщил о том, что проблемы касаются, в первую очередь, голосовой связи. По данным компании, «успешность дозвона» из-за возникших проблем снизилась на 30%, а потому клиентам рекомендовано пользоваться для звонков мессенджерами.
В официальных аккаунтах «МегаФона» в сетях «ВКонтакте» и Twitter клиенты сотового оператора сообщают об отсутствии не только телефонной связи, но и доступа в мобильный интернет в Казани, Уфе, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Москве, Нижнем Новгороде, Туле и других регионах присутствия компании.
В некоторых регионах пользователи также жалуются на сбои в работе оператора Yota, который работает на сети «МегаФона».