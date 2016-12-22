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Политика
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Олег Дерипаска потребовал с Associated Press $75 тыс. за клевету
Материалы по теме Дерипаска заявил о готовности противостоять «антироссийским публикациям» Дерипаска опроверг участие в «тайных планах путинского правительства»
Вчера, 08:49
Екатерина Ракитина, Андрей Гатинский, Алена Русских и еще 1, Анастасия Папандина
Олег Дерипаска потребовал с Associated Press $75 тыс. за клевету

Олег Дерипаска

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press из-за публикации о его сотрудничестве с соратником Дональда Трампа Полом Манафортом. Глава «Базового элемента» обвиняет агентство в клевете и требует компенсацию в $75 тыс.

​Российский миллиардер Олег Дерипаска (23-я позиция в российском рейтинге Forbes; $5,3 млрд) ​ подал 15 мая в суд федерального округа Колумбия иск к американскому информационному агентству Associated Press. Он обвиняет агентство в «клевете», которая содержится в «прямых или косвенных заявлениях» в его адрес. Представитель компании «Базовый элемент», которая управляет активами бизнесмена, подтвердил РБК факт подачи иска к AP.

Адвокат Associated Press Карен Кайзер заявил РБК, что агентство настаивает на правдивости своей публикации. «Мы будем активно защищаться», — отметил он.

Согласно исковому заявлению (есть в распоряжении РБК), агентство действовало «со злым умыслом», когда опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея о сотрудничестве Олега Дерипаски с Полом Манафортом, в прошлом советником Дональда Трампа. В ней, говорится в иске, российского бизнесмена «ложно обвиняют» в причастности к «преступлениям и другим правонарушениям».

«В статье создается ложное впечатление, что коммерческие сделки, которые предприниматель совершил с 2005-го по 2009 год, имели некоторое отношение к предполагаемым преступлениям и нарушениям, связанным с предвыборной кампанией Дональда Трампа и выборами президента США в прошлом году», — говорится в заявлении. При этом сотрудники агентства знали, что «подобные сведения неверны или как минимум вызывают сомнения», утверждает истец.

В исковом заявлении также утверждается, что Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью «подорвать демократические движения», и Associated Press не имеет права на подобные заявления.

При этом после публикации статьи AP разместило на своем сайте видео с участием одного из авторов статьи — Хорвица, в котором часть информации, с которой не согласен Дерипаска, уточняется. В частности, Хорвиц упоминает о том, что Дерипаска и Манафорт разорвали отношения за несколько лет до начала президентской кампании Трампа.

Тем не менее в статью эта информация не попала. «У читатели статьи и ее многочисленных републикаций в новостных изданиях по всему миру осталось впечатление, что частные коммерческие сделки Дерипаски были связаны или до сих пор пересекаются с компанией Трампа», — говорится в исковом заявлении.

31 марта адвокаты бизнесмена предложили агентству опровергнуть некоторые из утверждений статьи, в частности о «тайной работе» Дерипаски с Манафортом по продвижению интересов Путина, как бездоказательные. Associated Press отказалось это сделать.

Манафорт подтвердил агентству, что на протяжении некоторого времени оказывал услуги Олегу Дерипаске. Представитель российского предпринимателя, в свою очередь, рассказал РБК, что речь шла о «консультационных услугах инвестиционного характера». 28 марта Дерипаска заявил, что никогда не заключал с Манафортом договоренностей и контрактов, которые бы способствовали продвижению интересов «путинского правительства».
Заявление миллиардера было опубликовано в печатной версии газеты The Wall Street Journal на платной основе. ​Дерипаска также отрицал утверждения американского агентства, что он создал «амбициозную политическую стратегию по подрыву антироссийской оппозиции в бывших советских республиках». Материалы агентства оказались «настолько фальшивы и вредны для меня, моих сотрудников и их семей и моей страны, что не могли остаться без ответа», — подчеркнул Дерипаска в следующем открытом письме, опубликованном в газете The Washington Post также на платной основе. Он также выражал готовность ​выступить на слушаниях в конгрессе.

Владимир Путин на Арктическом форуме в конце марта поддержал идею Дерипаски выступить, но напомнил, что Олегу Дерипаске запрещен въезд в США.

Юристы расходятся в оценке перспектив этого процесса. Юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев отмечает, что «в США очень строго защищают свободу слова, поэтому дела против СМИ выиграть очень тяжело». Чтобы подтвердить свою правоту, бизнесмену придется доказать, что сведения, содержащиеся в статье, действительно были клеветой, а не носили характер оценки или мнения, которые можно выражать свободно, считает он. Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич уверен, что агентство проиграет процесс, если не предоставит суду доказательства достоверности своих сведений. «Многие подобные дела заканчиваются заключением мирового соглашения с выплатой компенсации», — говорит он, поясняя, что в данном случае истцу, судя по всему важнее добиться опровержения, нежели получить компенсацию в $75 тыс.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа c апреля по август 2016 и подал в отставку после публикации Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) документов о расходах «черной кассы» возглавляемой прежним украинским президентом Виктором Януковичем Партии регионов. В некоторых записях фигурировало имя Манафорта, СМИ утверждали, что он мог получить в 2007-2012 гг. до $12,7 млн.

12 апреля 2017 года апреля AP сообщило, что располагает свидетельствами того, что связанные с Манафортом структуры действительно получили от украинских политиков в 2007-2009 гг. два платежах на сумму $1,2 млн.

Тогда же Financial Times писала, что Манафорт имел контакты с китайским предпринимателем Янем Цзехэ, основателем строительной фирмы Pacific Construction Group, и предлагал китайцам содействовать в получении подрядов на инфраструктурные проекты, которые собирался инициировать Трамп.

Как российские предприниматели судились с иностранными СМИ

Владимир Якунин против The New York Times

В январе 2015 года Владимир Якунин, тогда глава РЖД, подал в суд иск о защите чести и достоинства к The New York Times. Основанием для иска стала статья журналиста Питера Бейкера Sanctions Revive Search for Secret Putin Fortune («Санкции оживили поиск тайных богатств Путина»), опубликованная в апреле 2014 года. В заявлении Якунин потребовал опровергнуть утверждения, что он «обвиняется в нарушении законодательства». Материальных претензий к ответчику в исковом заявлении не содержалось. В газете были удивлены информацией об иске и сообщили, что узнали о нем из запросов СМИ о комментариях. В марте 2015 года суд частично удовлетворил иск, признав не соответствующей действительности информацию о Якунине, но ни к чему газету не обязал.

Роман Абрамович против La Repubblica

В 2010 году российский миллиардер Роман Абрамович выиграл дело о клевете у итальянской газеты La Repubblica. Иск был связан с публикацией «Черный год для Абрамовича: он проиграл яхту в покер», в которой утверждалось, что у российского бизнесмена серьезные проблемы с азартными играми, которые угрожают его отношениям с Дарьей Жуковой. Лондонский суд вынес вердикт, согласно которому итальянская газета должна была принести предпринимателю публичные извинения и выплатить компенсацию за причиненный ею моральный ущерб. Газета также приняла на себя обязательства напечатать опровержение.

Геннадий Тимченко против The Economist

В 2009 году Геннадий Тимченко, который был совладельцем компании Gunvor, подал в Лондонский суд иск к журналу The Economist из-за публикации, в которой успехи компании связывались с личными связями с Владимиром Путиным. Журнал убрал упоминание Gunvor из статьи и опубликовал разъяснения; до судебных слушаний дело не дошло.

Юрий Лужков против The New York Times

В 2009 году Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы, подал в Хамовнический суд Москвы иск о клевете в связи с публикацией статьи под заголовком «Лужков — рука Кремля за границами России». В материале говорилось о националистических воззрениях Лужкова и о том, как он помогает премьеру Владимиру Путину, который «всячески стремится подорвать новые прозападные правительства, пришедшие к власти в результате так называемых цветных революций». Мэр потребовал опровергнуть пять утверждений — что он «мечтает возродить региональную гегемонию России», «разжигает сепаратизм в соседних странах вдоль границ России», «вдали от столицы насаждает интервенциональную политику», «финансировал сепаратистов в Молдове» и «последние десять лет пестовал сепаратистские движения в Крыму». Суд посчитал не соответствующими действительности четыре утверждения, признав слова о том, что Лужков «мечтает возродить региональную гегемонию России» оценочным суждением.

Олег Дерипаска и «Базэл» против Frankfurter Allgemeine Zeitung

В октябре 2002 года компания «Базовый элемент» и Олег Дерипаска подали иск в окружной суд города Франкфурт к газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и корреспондентки о защите деловой репутации из-за статьи «Битва за леса России», в которой, по мнению «Базового элемента», «содержался ряд совершенно беспочвенных и не соответствующих действительности утверждений, а также в превратном свете была освещена бизнес-политика и деятельность компании и ее руководства». Суд своим решением признал недостоверными опубликованные в статье сведения, запретил газете и корреспонденту воспроизводить эту информацию, а также обязал газету отследить, где статья цитировалась, и предоставить «Базовому элементу» список. Опровержения материала компания не требовала.

при участии Филиппа Алексенко 

Теги
суд, США, СМИ, Олег Дерипаска, журналистика, клевета, Дональд Трамп, Associated Press, Пол Манафорт
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