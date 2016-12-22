Посол России призвал избежать «истерических порывов» после новых мер США

Новый посол России в США заявил о том, что сейчас России необходимо действовать в отношении США «спокойно и профессионально». Ранее Вашингтон принял решение закрыть российские представительства в Сан-Франциско и Нью-Йорке

Анатолий Антонов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Прибывший в Вашингтон новый посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что в настоящее время необходимо «без истерических порывов» разобраться с новыми мерами Вашингтона в отношении России. Об этом дипломат, как передает «РИА Новости», заявил журналистам в аэропорту Даллеса после прилета в столицу США.

«Сейчас надо спокойно разобраться [с ситуацией]», — цитирует его агентство. «Надо спокойно и профессионально действовать», — добавил Антонов, заметив также, что, «говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».

«Я и мои товарищи будем профессионально выполнять свою работу», — заключил новый глава российской дипмиссии.

Прежде 31 августа стало известно о том, что США в ответ на сокращение количества работников американской дипломатической миссии в России приняли решение «в духе паритета, на который ссылается Россия», закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Эти учреждения, как пояснили в Госдепе, должны закрыться до 2 сентября.

​Спустя полчаса после того, как стало известно о решении США, в Вашингтон прилетел новый посол России Анатолий Антонов. Днем ранее, 30 августа, в интервью газете «Коммерсантъ» он, в частности, заявлял о том, что считает целями своей работы в Соединенных Штатах — стабилизацию и выправление российско-американских отношений.