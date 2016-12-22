Посол России призвал избежать «истерических порывов» после новых мер США

Прибывший в Вашингтон новый посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что в настоящее время необходимо «без истерических порывов» разобраться с новыми мерами Вашингтона в отношении России. Об этом дипломат, как передает «РИА Новости», заявил журналистам в аэропорту Даллеса после прилета в столицу США.
«Сейчас надо спокойно разобраться [с ситуацией]», — цитирует его агентство. «Надо спокойно и профессионально действовать», — добавил Антонов, заметив также, что, «говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».
«Я и мои товарищи будем профессионально выполнять свою работу», — заключил новый глава российской дипмиссии.
Прежде 31 августа стало известно о том, что США в ответ на сокращение количества работников американской дипломатической миссии в России приняли решение «в духе паритета, на который ссылается Россия», закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Эти учреждения, как пояснили в Госдепе, должны закрыться до 2 сентября.
Спустя полчаса после того, как стало известно о решении США, в Вашингтон прилетел новый посол России Анатолий Антонов. Днем ранее, 30 августа, в интервью газете «Коммерсантъ» он, в частности, заявлял о том, что считает целями своей работы в Соединенных Штатах — стабилизацию и выправление российско-американских отношений.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.