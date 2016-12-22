Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,51 58,04 EUR Нал. 69,56 68,82 USD Бирж. 58,04 -0,52 EUR Бирж. 69,06 -0,58 USD ЦБ. 58,55 -0,19 EUR ЦБ. 69,62 -0,58 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2022,22 +0,66% РТС 1095,84 +1,05% Brent 52,72 +4,05% DJIA 21940,71 +0,22% Nasdaq 6424,30 +0,88% FTSE 7430,62 +0,89%
Посол России призвал избежать «истерических порывов» после новых мер США
Лента новостей
После нападения на студию Учителя возбудили уголовное дело 21:45, Общество Правительство отложило запуск теплоэлектростанций в Крыму 21:38, Бизнес Посол России призвал избежать «истерических порывов» после новых мер США 21:37, Политика Невозможная тишина: почему не соблюдается перемирие в Донбассе 21:23, Политика В МВД ответили на данные о полученном от министра пистолете Джабраилова 21:12, Общество Лукашенко поручил стремиться к созданию белорусской Tesla 21:09, Политика «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Килиана Мбаппе 21:08, Спорт Путин поручил главе Саратовской области разобраться с жалобами жителей 21:01, Политика Аналитики оценили риски потерь по субординированным долгам «ФК Открытие» 21:00, Финансы Уменьшенные дорожные знаки установят по всей России 20:47, Общество Генконсул России в Сан-Франциско назвал шаги Госдепа ударом по гражданам 20:25, Политика Центр Хруничева ответил на данные о «фальшивой» ученой степени директора 20:19, Общество Порно и инновации: как король «клубнички» стал цифровым миллиардером 20:15, Свое дело Учитель попросил директора ФСБ остановить агрессию против себя 20:08, Общество Клинцевич прокомментировал место России в рейтинге сильнейших армий мира 19:51, Политика Тиллерсон позвонил Лаврову перед введением новых дипломатических санкций 19:47, Политика В Совфеде прокомментировали закрытие генконсульства в Сан-Франциско 19:39, Политика Выдворенная из Украины журналистка «Первого канала» вернулась в Москву 19:28, Политика Минобрнауки назвало самые популярные специальности 2017 года 19:20, Общество США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке 19:17, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 19:17, РБК и Билайн Шувалов призвал передать Москве полномочия по взиманию дорожных штрафов 19:08, Общество В ДТП на Кубани погибли пять человек 19:06, Общество В Петрозаводске первоклассников 1 сентября выведут на шествие 19:04, Общество СКР завел дело о невыплате 23 млн руб. работникам консервного завода ФСИН 19:02, Общество Первый зампред ВЭБа стал председателем совета директоров «Аэрофлота» 18:56, Бизнес Россия определилась с кандидатом на пост главы «газовой ОПЕК» 18:40, Бизнес Что изменится в российском законодательстве в сентябре 18:36, Общество
Посол России призвал избежать «истерических порывов» после новых мер США
Война санкций, 21:37
0
Посол России призвал избежать «истерических порывов» после новых мер США
Новый посол России в США заявил о том, что сейчас России необходимо действовать в отношении США «спокойно и профессионально». Ранее Вашингтон принял решение закрыть российские представительства в Сан-Франциско и Нью-Йорке
Анатолий Антонов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Прибывший в Вашингтон новый посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что в настоящее время необходимо «без истерических порывов» разобраться с новыми мерами Вашингтона в отношении России. Об этом дипломат, как передает «РИА Новости», заявил журналистам в аэропорту Даллеса после прилета в столицу США.

«Сейчас надо спокойно разобраться [с ситуацией]», — цитирует его агентство. «Надо спокойно и профессионально действовать», — добавил Антонов, заметив также, что, «говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».

«Я и мои товарищи будем профессионально выполнять свою работу», — заключил новый глава российской дипмиссии.

США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке
Политика

Прежде 31 августа стало известно о том, что США в ответ на сокращение количества работников американской дипломатической миссии в России приняли решение «в духе паритета, на который ссылается Россия», закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Эти учреждения, как пояснили в Госдепе, должны закрыться до 2 сентября.

​Спустя полчаса после того, как стало известно о решении США, в Вашингтон прилетел новый посол России Анатолий Антонов. Днем ранее, 30 августа, в интервью газете «Коммерсантъ» он, в частности, заявлял о том, что считает целями своей работы в Соединенных Штатах — стабилизацию и выправление российско-американских отношений.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , США , посол США
Главное
США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке Политика
Материалы по теме
США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке Политика
Посол России рассказал о планах «донести до американцев, что мы не враги» Политика
В посольстве США прокомментировали сроки подачи документов на визу Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку