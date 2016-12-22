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Бизнес-омбудсмен Титов выступил против громящей витрины молодежи
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Бизнес-омбудсмен Титов выступил против громящей витрины молодежи
Политика, 17:01
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Бизнес-омбудсмен Титов выступил против громящей витрины молодежи
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что Партия Роста не будет поддерживать оппозиционного кандидата, «который станет призывать к уличным протестам», и допустил поддержку Владимира Путина, которого двое партийцев призывали уйти
Борис Титов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Лидер Партии роста и бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил РБК, что возглавляемая им политическая сила не будет поддерживать на президентских выборах 2018 года человека, который станет призывать к уличным протестам.

«Нам не нужна на улицах молодежь, которая будет громить витрины», — сказал он на пресс-завтраке партии, который прошел в четверг, 31 августа. Титов выразил уверенность, что такого же мнения наверняка придерживается большинство представителей бизнеса, интересы которого старается отстаивать Партия роста: «От протестов бизнес страдает в первую очередь, он просто останавливается»

На вопрос корреспондента РБК о том, имеет ли он в виду оппозиционера Алексея Навального, Титов не ответил.

О своих планах участвовать в выборах президента России в 2018 году Алексей Навальный заявил в своем блоге в декабре 2016 года. 26 марта по инициативе Фонда борьбы с коррупцией Навального в Москве и других городах состоялась акция против коррупции. По официальным данным, на улицы в центре столицы вышло около 8 тыс. человек. В то же время ФБК оценил количество демонстрантов в 20–25 тыс., очевидцы заявили о 15 тыс. участников. 12 июня Навальный организовал еще одну акцию протеста. По данным ГУ МВД по Москве, акция собрала 4,5 тыс. протестующих. Руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков говорил РБК, что на акциях в Москве и Санкт-Петербурге собрались от 5 тыс. до 10 тыс. человек.

Титов отметил, что со своим кандидатом на президентских выборах в марте 2018 года партия определится на съезде в ноябре. С 17 августа Партия роста запустила процедуру голосования по выбору потенциального кандидата: им могут стать федеральный секретарь партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен и член генсовета Дмитрий Мариничев, депутат петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Собеседник РБК в партии также не исключал, что на съезде будет выдвинут Титов.

Сам Титов отметил, что съезд необязательно выдвинет его, это может быть и другой кандидат. В партии обсуждают и вариант с поддержкой на выборах Владимира Путина; пока президент официально не объявил о планах баллотироваться на новый срок. «Многие [в Партии роста] считают, что лучшей стратегией для нас будет поддержка Владимира Путина — если он примет решение о выдвижении на новый срок», — говорил он.

В августе Дмитрий Мариничев, выступая на одном из мероприятий Партии роста, заявил, что Путин должен уйти, потому что «только с новым лицом возможно будет решить накопившийся ворох проблем» и «вернуть хорошие отношения с Западом». Его однопартиец Александр Хуруджи также добавил, что «в 2018 году хорошее время [для Путина] уйти с высоко поднятой головой».

После этого Титов заявил, что это «личное мнение отдельных членов партии», и к позиции Партии роста отношения не имеет.

Президентские выборы должны состояться 18 марта 2018 года. О своем намерении принять в них участие ранее объявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Источники РБК в «Справедливой России» рассказали, что в президенты будет баллотироваться и глава их партии Сергей Миронов. О том, что, вероятнее всего, от коммунистов будет баллотироваться Геннадий Зюганов, ранее говорили РБК и источники в КПРФ.

Путин в начале августа заявил, что подумает о своем участии в выборах в 2018 году. В начале июля источники РБК сообщили, что Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, поскольку его рейтинг выше, чем рейтинги «Единой России», отмечали собеседники, близкие к Кремлю.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Борис Титов , выборы президента , Партия роста
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