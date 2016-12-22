КНДР назвала последнее испытание «прелюдией» к запуску ракеты к Гуаму

Власти КНДР подтвердили, что во время последнего испытания они запустили свою новую ракету «Хвасон-12». Во время запуска присутствовал лидер страны. Он назвал испытания «прелюдией» к пуску ракет к базе США на острове Гуам

Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KNS / KCNA / AFP)

Последнее баллистическое испытание Северной Кореи, которое состоялось во вторник, 29 августа, является «прелюдией» к началу пусков ракет к американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

Власти КНДР подтвердили, что накануне они запустили мобильную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-12», которая пролетела над Японией и и упала в Тихий океан. Во время этого испытания на полигоне присутствовал лидер Ким Че Ын.

Из сообщения следует, что во время пуска Северная Корея задействовала стратегические войска Корейской народной армии, которые отвечают за нанесение ударов по стратегическим базам США в Тихом океане.

Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что посыл Пхеньяна «громкий и понятный».

«Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию северокорейского режима в регионе и между всеми странами мира. Все варианты [дальнейших действий. — РБК] уже находятся на столе», — приводит слова американского президента Reutres.

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