«Вводим санкции, чтобы поговорить»: лидеры ЕС о санкциях против России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условием снятия санкций с России устранение причины их введения — кризиса на Украине. В последний год лидеры стран ЕС сохраняют единодушие в этом вопросе. Подробнее — в обзоре РБК

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29 августа 2017 года: «Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией».

2 мая 2017 года: «Я бы хотела, чтобы мы добились снятия санкций [с России] при выполнении минских договоренностей».

20 марта 2017 года: «Надо найти безопасное и надежное решение по Украине, но отношения с Россией также должны быть улучшены, когда сложившаяся ситуация прояснится».

07 февраля 2017 года: «Минск» не реализован, поэтому санкции в настоящий момент не могут быть сняты».

Президент Франции Эмманюэль Макрон

29 мая 2017 года: «Если понадобится, то санкции, возможно, будут усилены, но только в случае эскалации конфликта на Украине. Если произойдет деэскалация, то тогда и санкций не будет. И я желаю, чтобы произошла именно деэскалация».

Экс-президент Франции Франсуа Олланд

12 января 2017 года: «Я ясно заявляю, что санкции с России не могут быть сняты, пока не будут выполнены обязательства и пока минские договоренности не будут четко исполнены — я должен уточнить — всеми сторонами».

​ Премьер Италии Паоло Джентилони

17 мая 2017 года: «Мы предпринимаем шаги и в рамках ЕС, и в рамках НАТО, чтобы подчеркнуть, что не может быть автоматического продления режима санкций. Должна быть серьезная дискуссия о том, как развивается ситуация на Украине».

20 апреля 2017 года: «Идея изоляции России продуктивна, но с моей точки зрения, она не является абсолютно верной, если говорить применительно к истории, психологии и природе, даже, я бы сказал, не этого правительства, а России в целом. Было несколько примеров в истории, когда Россия, подвергаясь нападению, реагировала, проявляя невероятную национальную гордость и энергию».

Канцлер Австрии Кристиан Керн

23 февраля 2017 года: «Идея, что после введения санкций мы сможем прийти к хорошим итогам с Россией, не сработала. Я думаю, нам нужен другой подход».



Премьер Греции Алексис Ципрас

9 февраля 2017 года: «Мы должны предлагать какой-то выход из ситуации, которая сложилась, мы должны вести диалог. Санкции не должны быть просто наказанием. Мы вводим санкции для того, чтобы поговорить и найти пути решения вопроса».

Президент Польши Анджей Дуда

18 февраля 2017 года: «Не может быть и речи об отмене или смягчении санкций по отношению к России, пока не будут реализованы минские соглашения. Мы должны работать над этим вместе, поддерживая тех, кто непосредственно участвует в этом формате».