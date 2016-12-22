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«Курсом барреля»: что ждет Ненецкий округ при новом губернаторе
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«Курсом барреля»: что ждет Ненецкий округ при новом губернаторе
Политика, 28 сен, 23:01
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«Курсом барреля»: что ждет Ненецкий округ при новом губернаторе
Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин ушел в отставку, вместо него назначен Александр Цыбульский из Минэкономразвития. Эксперты полагают, что на повестке дня снова вопрос об объединении НАО и Архангельской области
Александр Цыбульский (в центре) (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В четверг, 28 сентября, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Игоря Кошина. Формально Кошин ушел по собственному желанию, но эту отставку ранее прогнозировали источники РБК — как часть осенней ротации в губернаторском корпусе. Временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа президент назначил Александра Цыбульского.

Под давлением нефти

НАО — самый малонаселенный регион России, его экономика полностью зависит от добычи углеводородов. Сырьевые компании обеспечивают большую часть доходов регионального бюджета, крупнейшими игроками в регионе являются «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Кошин возглавил НАО в 2014 году, до этого он был членом Совета Федерации от региона. Его губернаторство пришлось на время падения цен на нефть. В итоге Кошину пришлось сокращать социальные расходы (в течение 2016 года они снизились примерно на 3 млрд руб.). Еще в среду он называл информацию о своей отставке слухами, но при этом связывал их с непопулярностью проводимых им экономических преобразований.

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«Все эти три года я просыпался с курсом барреля нефти на экране телефона. Потому что для нашего региона эти цифры значат многое — возможность содержать огромную бюджетную систему, в которой заняты 75% жителей региона», — сказал Кошин на брифинге, состоявшемся после его отставки. «Я стоял на распутье — продолжать бюджетные «раздачи», которые скоро закончатся, или изменить систему, сделав если не независимой от нефти, то хотя бы устойчивой к колебаниям ее стоимости. Я выбрал второй путь и ни о чем не жалею», — объяснил он.

Федеральный центр обращал внимание Кошина на проблемы с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и на низкие темпы строительства социальных объектов в регионе, рассказывал РБК федеральный чиновник. Именно проседание доходной части бюджета региона из-за падения цен на нефть стало причиной снижения рейтингов губернатора и его последующей отставки, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Рост недовольства населения особенно тяжело сказывается на работе глав малонаселенных регионов, где «все друга друга знают», добавил политконсультант Дмитрий Фетисов.

Губернаторов по осени считают

В начале сентября источники РБК, в том числе чиновники федерального уровня, сообщали, что этой осенью могут смениться главы десяти регионов. В предыдущие несколько дней посты глав Нижегородской и Самарской областей оставили Валерий Шанцев, Николай Меркушкин, также ушедшие «по собственному желанию». Заявление об отставке написал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, о своем уходе в отставку сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Врио главы Самарской области был назначен бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Врио нижегородского губернатора стал первый замминистра торговли и промышленности Глеб Никитин. Указы о назначении новых глав Красноярского края и Дагестана до сих пор не вышли.

С перспективной объединения

Назначенный главой НАО 38-летний Александр Цыбульский, прежде заместитель министра экономического развития России, как и Глеб Никитин, принадлежит к корпусу «молодых технократов» с опытом работы на федеральном уровне. В интервью РБК среди своих первых задач Цыбульский назвал ускоренное развитие социальной инфраструктуры и решение проблемы транспортной доступности региона. Цыбульскому «хотелось бы сделать экономику региона более современной и не опирающейся исключительно на нефтедобычу и добычу полезных ископаемых».

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Политолог Леонид Давыдов назвал перемены в НАО «сменой одного менеджера на другого», поскольку руководителя НАО нефтяные корпорации воспринимают как управленца, обслуживающего их интересы. «Нефтяники и газовики ревниво относятся к местным начальникам и внимательно следят за равноудаленностью. И до Кошина в округе у бизнеса были многочисленные проблемы с местными администраторами. Они всегда пытались быть больше чем губернаторами. Кошин традицию поддержал, пытался «строить свою игру», производил впечатление человека амбициозного, тем более он местный», — отметил эксперт. Амбиции Кошина были заметны по его публичным выступлениям, «чувствовалась гордость за свою самостоятельность», и он протестовал против снижения поступлений от нефтяных корпораций, согласен Фетисов.​

Нефтяные компании скорее ждут от губернатора НАО невмешательства, у него немного рычагов для влияния на них, добавил Виноградов. Глава региона, пояснил эксперт, по сути, отвечает только за Нарьян-Мар и ряд оленеводческих поселков, а нефтедобывающие поселки в НАО фактически живут самостоятельно.

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После смены главы НАО все опрошенные РБК политологи говорят про риски слияния региона с Архангельской областью — этот проект обсуждался многие годы. «Архангельск упорно видит НАО в своем составе, и будь там более настойчивый губернатор, он бы уже объединил регионы, что было бы невыгодно нефтяным корпорациями. Снижение популярности Кошина могло бы привести к тому, что жители проголосовали бы за объединение субъектов», — рассуждает Фетисов.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Ненецкий автономный округ , отставки губернаторов
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