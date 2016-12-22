Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,44 58,01 EUR Нал. 68,77 68,17 USD Бирж. 58,20 +0,38 EUR Бирж. 68,37 +0,23 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4230,00 +30,12 ММВБ 2081,12 +0,48% РТС 1126,94 -0,03% Brent 57,75 +0,17% DJIA 22340,71 +0,25% Nasdaq 6453,26 +1,15% FTSE 7313,51 +0,38%
Цукерберг ответил на обвинения Трампа о сговоре против него
Лента новостей
М Банк подал иск о признании «ВИМ-Авиа» банкротом 08:06, Бизнес Цукерберг ответил на обвинения Трампа о сговоре против него 08:02, Политика В Китае из-за дождей эвакуировали около 30 тыс. человек 07:22, Общество В США умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер 06:40, Общество СМИ узнали о возможной покупке актива «Реновы» золотодобытчиком GV Gold 06:28, Бизнес На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб 06:21, Общество СМИ узнали о вызове по «российскому делу» сенатом представителей Twitter 05:59, Политика Сценарий «Завтрака у Тиффани» продали за рекордную сумму 05:29, Общество ФАС заявила о вероятном одобрении сделки по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber 05:28, Бизнес AliExpress привел в Россию крупнейший интернет-магазин Китая 05:11, Бизнес Facebook заблокировала 10 тыс. фальшивых аккаунтов перед выборами в ФРГ 05:02, Общество СК начал проверку данных об оставшихся без жилья погорельцах в Бурятии 04:34, Общество Госдума определит допустимую концентрацию наркотиков в крови водителей 04:09, Политика Де Мистура заявил о планах созвать новый раунд переговоров по Сирии 03:57, Политика В Мексике ущерб от землетрясений оценили в $2 млрд 03:27, Общество CNN связал рекламу о насилии над афроамериканцами в Facebook с Россией 03:03, Общество Дамаск заявил об отсутствии нужды России строить еще одну военную базу 02:59, Политика Посол ФРГ рассказал о реакции инвесторов на скандал с турбинами Siemens 02:08, Политика Порошенко потребовал найти виновных в пожаре под Винницей 01:32, Общество Минтранс договорился о бесперебойном обслуживании рейсов «ВИМ-Авиа» 01:27, Экономика Минтранс назвал дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа» 01:03, Общество В авиакомпании разослали фальшивое письмо об отставке главы Росавиации 00:44, Экономика Трамп согласился сократить корпоративные налоги в США до 20% 00:26, Политика Кремлевский фонд нашел в словах новых губернаторов эмоциональность Трампа 00:02, Политика Экс-глава Gett в России запустил приложение для «синих воротничков» 00:02, Технологии и медиа Российский рынок труда стал менее гибким 00:02, Экономика «Пари Сен-Жермен» разгромил «Баварию» 27 сен, 23:52, Спорт ЦСКА пропустил четыре гола в домашнем матче Лиги чемпионов 27 сен, 23:41, Спорт
Цукерберг ответил на обвинения Трампа о сговоре против него
Политика, 08:02
0
Цукерберг ответил на обвинения Трампа о сговоре против него
Марк Цукерберг ответил Дональду Трампу на обвинения в том, что Facebook всегда была против него. Он сравнил соцсесть с фейковыми новостями. Цукерберг утверждает, что Facebook всегда была платформой для любых мнений
Марк Цукерберг (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Основатель Facebook ответил президенту США Дональду Трампу на слова о том, что соцсеть всегда была против него. По словам Цукерберга, он работает в Facebook, чтобы «объединить людей и построить сообщество для всех». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу», — описал Цукерберг позиции политических противников. «Обе стороны недовольны идеями и контентом. Так работает платформа для любых людей», — подчеркнул основатель Facebook.

​При этом Цукерберг заявил: роль Facebook во время выборов президента США в 2016 году была ключевой, но заключалась не в том, что соцсеть использовали для распространения дезинформации. Благодаря Facebook, утверждает ее основатель, «больше чем когда-либо людей получили возможность выражать свое мнение о выборах», а также интернет впервые стал основным способом коммуникации кандидатов и их сторонников. «У каждого кандидата была страница в Facebook для общения с миллионами поклонников», — заявил Цукерберг.

Он отметил, что кандидаты потратили на рекламу в соцсети миллионы, в 1000 раз больше, чем, предположительно, связанные с Россией аккаунты. Ранее Facebook передала конгрессу и спецслужбам информацию о том, что якобы связанные с Россией аккаунты купили в соцсети политическую рекламу, потратив на это около $100 тыс. Реклама имела целью посеять распри в обществе, утверждала соцсеть.

«Мы продолжим работу по созданию сообщества для всех людей. Мы будем делать свою работу, чтобы защититься от национальных государств, пытающихся распространить дезинформацию и подорвать выборы», — заявил Цукерберг.

«Facebook всегда была против Трампа. Соцсети всегда были против Трампа, поэтому фейк-новости, New York TImes, Washington Post были против Трампа. Совпадение?» — написал ранее в своем Twitter президент США.

Покупка политической рекламы фальшивыми аккаунтами из России рассматривалась СМИ США как возможное подтверждение тому, что Кремль пытался повлиять на выборы президента США. Дональд Трамп, напротив, счел это очередной «мистификацией» о российском вмешательстве. «Мистификации о [вмешательстве] России продолжаются. Теперь речь о рекламе в Facebook. А что насчет абсолютно предвзятого и нечестного освещения [кампании] в СМИ в пользу нечестной Хиллари?» — заявлял Трамп.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Facebook , Марк Цукерберг , Дональд Трамп
Главное
М Банк подал иск о признании «ВИМ-Авиа» банкротом Бизнес
Материалы по теме
Facebook заблокировала 10 тыс. фальшивых аккаунтов перед выборами в ФРГ Общество
CNN связал рекламу о насилии над афроамериканцами в Facebook с Россией Общество
Трамп назвал данные о покупках Россией рекламы в Facebook мистификацией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку