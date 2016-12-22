Цукерберг ответил на обвинения Трампа о сговоре против него

Марк Цукерберг ответил Дональду Трампу на обвинения в том, что Facebook всегда была против него. Он сравнил соцсесть с фейковыми новостями. Цукерберг утверждает, что Facebook всегда была платформой для любых мнений

Марк Цукерберг (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Основатель Facebook ответил президенту США Дональду Трампу на слова о том, что соцсеть всегда была против него. По словам Цукерберга, он работает в Facebook, чтобы «объединить людей и построить сообщество для всех». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу», — описал Цукерберг позиции политических противников. «Обе стороны недовольны идеями и контентом. Так работает платформа для любых людей», — подчеркнул основатель Facebook.

​При этом Цукерберг заявил: роль Facebook во время выборов президента США в 2016 году была ключевой, но заключалась не в том, что соцсеть использовали для распространения дезинформации. Благодаря Facebook, утверждает ее основатель, «больше чем когда-либо людей получили возможность выражать свое мнение о выборах», а также интернет впервые стал основным способом коммуникации кандидатов и их сторонников. «У каждого кандидата была страница в Facebook для общения с миллионами поклонников», — заявил Цукерберг.

Он отметил, что кандидаты потратили на рекламу в соцсети миллионы, в 1000 раз больше, чем, предположительно, связанные с Россией аккаунты. Ранее Facebook передала конгрессу и спецслужбам информацию о том, что якобы связанные с Россией аккаунты купили в соцсети политическую рекламу, потратив на это около $100 тыс. Реклама имела целью посеять распри в обществе, утверждала соцсеть.

«Мы продолжим работу по созданию сообщества для всех людей. Мы будем делать свою работу, чтобы защититься от национальных государств, пытающихся распространить дезинформацию и подорвать выборы», — заявил Цукерберг.

«Facebook всегда была против Трампа. Соцсети всегда были против Трампа, поэтому фейк-новости, New York TImes, Washington Post были против Трампа. Совпадение?» — написал ранее в своем Twitter президент США.

Покупка политической рекламы фальшивыми аккаунтами из России рассматривалась СМИ США как возможное подтверждение тому, что Кремль пытался повлиять на выборы президента США. Дональд Трамп, напротив, счел это очередной «мистификацией» о российском вмешательстве. «Мистификации о [вмешательстве] России продолжаются. Теперь речь о рекламе в Facebook. А что насчет абсолютно предвзятого и нечестного освещения [кампании] в СМИ в пользу нечестной Хиллари?» — заявлял Трамп.