Посол США рассказал о выборе Обамы между санкциями и войной с Россией

Санкции, введенные США из-за Крыма, стали альтернативой военному столкновению Вашингтона и Москвы, заявил посол США Джон Теффт. Кроме того, это способ США донести до России сообщение о том, что «атака на демократию» неприемлема

Барак Обама и Владимир Путин (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Посол США в России Джон Теффт заявил во время своего интервью на радиостанции «Эхо Москвы», что антироссийские санкции, введенные президентом США Бараком Обамой, были альтернативой военному столкновению США и России.

«Выбор, который был представлен администрации Обамы: «Хотите ли вы вести войну с Россией?» Никто не хотел этого. И Россия не хотела вступать в войну с США, насколько я понимаю», — сказал Теффт.

Отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли он введение экономических санкций эффективным, Теффт заявил, что экономические ограничения — это «тупой инструмент», и «все это понимают», однако, несмотря на это, они «эффективны». Он также добавил, что США было необходимо «выразить несогласие с тем, что было описано как нарушение международного права», а последующие экономические ограничения, введенные США в отношении России, были введены как реакция на кибератаки на американскую избирательную систему.

«Насколько я понимаю, в 30 из 50 штатов испытали атаки со стороны российских хакеров на избирательные комиссии. И это как раз очень обескураживает американцев: если россияне это могут сделать, они воспринимают это как прямую атаку на избирательную систему», — сказал Теффт. Именно поэтому, подчеркнул посол, «голосование как и в сенате, так и в палате представителей по санкциям было единогласным».

Теффт также назвал введение последних антироссийских санкций «попыткой донести информацию до России» о том, что ей «не стоит этим [кибератаками] заниматься».

«Мы не единственные: французы, французская система также была под ударом. Я не знаю, что происходит в отношении Германии, где в следующем месяце будут выборы, но в любой демократии атака на демократическую систему является обескураживающей для всех», — заключил Теффт.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении сразу трех стран — России, КНДР и Ирана. В частности, он предполагает введение новых санкций против российских государственных компаний, работающих в железнодорожном, металлургическом и горнодобывающем секторах, а также ограничивает ​​передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Этот же закон ограничивает президента в праве снимать санкции с перечисленных стран — отныне президенту США будет необходимо для этого заручиться согласием конгресса.

Еще раньше, 14 января 2017 года, экс-президент США Барак Обама перед своим уходом в отставку на год продлил санкционный режим, введенный в отношении России из-за Крыма.

Кроме того, в конце декабря 2016 года Обама ввел новые санкции против России «за вмешательство России в выборы США». Под них попали, в частности, ФСБ и главное управление Генштаба России (ГУ ГШ, бывшее главное разведывательное управление, ГРУ), а также три компании, которые, согласно тексту указа о санкциях, «обеспечивают материальную поддержку кибердействий» спецслужб. Вашингтон также объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, обязав их покинуть США в течение 72 часов, и лишил посольство России в США дипломатической недвижимости в Мэриленде и Нью-Йорке.

В ответ Россия 1 августа лишила посольство США в Москве правом пользоваться «дипломатической дачей» в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице, а также посоветовала Вашингтону сократить число работающих в России дипломатов до 445 человек.