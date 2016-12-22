Захарова рассказала о жалобах россиян на увеличение сроков выдачи виз США

Посольство США увеличило сроки рассмотрения виз для россиян еще в мае 2017 года, заявила представитель МИДа. Жалобы от россиян стали поступать задолго до решения США сократить число сотрудников дипмиссии в России

Мария Захарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь» заявила, что россияне начали сталкиваться со сложностями при оформлении американских виз задолго до принятия решения о сокращении численности дипмиссии США в России.

По ее словам, еще мае 2017 года в российское внешнеполитическое ведомство начали обращаться граждане с вопросами о том, почему американское посольство начало рассматривать заявления о предоставлении виз в течение 40–50 дней вместо десяти дней, как было раньше.

«Срок рассмотрения подачи заявления был увеличен с десяти до 50 дней примерно четыре-пять месяцев назад. <...> К нам начали поступать вопросы наших же граждан, политологов, журналистов, просто обычных граждан, которые начали писать нам письма: а что же случилось с американским посольством и консульством, что вместо десяти дней до собеседования теперь их стали приглашать через 40–50 дней?» — сказала она.

Захарова пояснила, что после этого МИД обратился к американской стороне, которая в свою очередь заверила, что решение увеличить срок рассмотрения заявлений на получение американской визы принимается «отнюдь не в отношении Российской Федерации», что «это их внутренняя какая-то проблема».

На вопрос журналиста телеканала, последуют ли на такое визовое ограничение какие-либо ответные санкции, Захарова сказала, что «никакого ответа не будет, потому что это уже какой-то геноцид обычных людей».

Посольство США в России приостановило выдачу виз на всей территории России 23 августа. Возобновить оформление разрешений на въезд в страну для россиян в представительстве обещают с 1 сентября, но получить визу, а перед этим пройти собеседование можно будет только непосредственно в посольстве в Москве. Выдача виз в американских консульствах, находящихся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, будет приостановлена на неопределенный срок. Дипломаты США пояснили этот шаг сокращением персонала дипмиссии по требованию Москвы.

В МИДе​ изначально заявили, что США своими действиями хотят «вызвать недовольство» россиян сложностями, которые возникли «якобы из-за сокращения» сотрудников американской дипмиссии, и призвали «не наводить тень на плетень». В МИДе также объяснили проблему с выдачей виз тем, что штат посольств «недостаточно эффективно» работает.

Пресс-секретарь дипмиссии США в России Мария Олсон в заявлении, поступившем в РБК, отметила, что граждане России смогут получить американские визы в любой стране мира. Замглавы дипмиссии США в Москве Энтони Годфри заявил, что в будущем посольство может вернуться к практике выдачи виз в регионах. Это произойдет, если дипломаты смогут «устранить последствия» решения о сокращении числа дипломатов.