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В Думе предложили лишить денег фильмы с «низвержением» духовных ценностей
Конфликт вокруг «Матильды», 16:47
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В Думе предложили лишить денег фильмы с «низвержением» духовных ценностей
В России все чаще появляются провокационные фильмы и постановки, «ниспровергающие» традиционные ценности и «дискредитирующие» авторитет страны. Государство не должно финансировать такие проекты, считают депутаты Госдумы
Наталья Поклонская (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Межфракционная группа депутатов Госдумы подготовила заявление по защите христианских ценностей, с текстом документа ознакомился корреспондент РБК. Авторы заявления призывают к реформе государственной политики в области культуры. Необходимо создать прозрачную схему финансирования проектов, пишут депутаты, и привлекать к обсуждению «профессиональное сообщество на стадии утверждения сценариев культурных проектов».

В Госдуме в среду, 27 сентября, проходит заседание межфракционной группы по защите христианских ценностей. Среди участников — единороссы Дмитрий Саблин, Наталья Поклонская и Виталий Милонов, член фракции КПРФ Александр Ющенко, эксперты и представители РПЦ. Документ подготовлен членами этой группы, планируется, что он будет принят по итогам заседания, передает корреспондент РБК.

В России стали чаще появляться «театральные, кинематографические и иные творческие проекты», основанные на провокации, говорится в заявлении. Такие проекты «ниспровергают традиционные духовно-нравственные ценности», «извращают» произведения классической русской литературы и драматургии. Депутаты подчеркивают, что проекты реализуются на центральных площадках страны «при активном государственном участии».

«Дискредитация авторитета страны через дискредитацию ее лидеров разных исторических времен, попытка очернения исторических личностей, признанных образцами святости семьи, — проверенная схема на службе у разрушителей основ российской государственности», — говорится в документе. Расходовать средства «простых граждан, чтущих традиционные <…> ценности», на провоцирующие раскол в обществе проекты недопустимо, полагают авторы документа.

«Деньги налогоплательщиков и государственные финансы не могут и не должны иметь к этому никакого отношения, такие проекты изначально должны отклоняться еще на этапе рассмотрения участия государства в финансировании русофобских, не соответствующих историческим реалиями проектах», — отмечается в заявлении межфракционной группы. Депутаты напомнили о словах президента Владимира Путина о том, что в столетнюю годовщину Октябрьской революции российское общество нуждается в примирении и согласии. Авторы документа говорят о «духовной безопасности» как о составной части национальной безопасности.

Заявление заканчивается призывом поддержать проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи «в духе <…> традиционных духовно-нравственных ценностей».

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Выступая на заседании комиссии, Поклонская заявила, что получила «более 100 тыс. обращений граждан» против показа фильма Алексей Учителя «Матильда». Также она заявила, что Учитель получил государственное финансирование под другой сценарий картины. В том сценарии не было истории отношений будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Позднее режиссер сценарий подменил, заявила депутат. «Нужно уже вмешиваться. Я год пишу генеральному прокурору, я год пишу главе МВД. Вынесите уже предупреждение», — заявила она.

Председатель думской комиссии Сергей Гаврилов заявил, что подготовленный проект заявления принимается за основу.

Поклонская с 2016 года выступает против показа в кинотеатрах фильма «Матильда». Лента повествует о романе балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Конфликт начался с того, как депутат в ноябре 2016 года попросила прокуратуру проверить картину, производство которой тогда еще не было завершено, на оскорбление чувств верующих.

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Министерство культуры выдало «Матильде» прокатное удостоверение 10 августа. Поклонская заявила, что у прокуратуры «появилась прекрасная возможность» привлечь чиновников министерства к ответственности за нарушение закона.

Замминистра культуры Владимир Аристархов назвал ленту Учителя «хорошим, сильным фильмом».

Режиссер картины заявил в августе, что у властей «нет никаких юридических оснований» запрещать показ картины в кинотеатрах. Его адвокат Константин Добрынин в сентябре направил в Думу жалобу на Поклонскую за «необоснованные проверки фильма». В жалобе указано, что депутат злоупотребляет своими полномочиями.

Сеть кинотеатров «Формула Кино» и «Синема Парк» отказалась от проката фильма Учителя. Такое решение было принято после угроз от членов организации «Христианское государство — Святая Русь».

Автор: Вера Холмогорова.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Госдума , патриотизм , Наталья Поклонская , «Матильда»
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