Памфилова связала отставки губернаторов с претензиями ЦИК к выборам

Глава ЦИК заявила, что своих постов лишились главы тех регионов, где у избирательной комиссии были претензии по выборам. «Надеюсь, в этом есть доля нашей работы», — отметила она

Элла Памфилова (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о том, что «с удовлетворением приняла» информацию об отставках ряда губернаторов на этой неделе. Об этом Памфилова рассказала в ходе заседания ЦИК, передает ТАСС.

Свою позицию Памфилова объяснила тем, что своих постов лишились главы тех регионов, где у избирательной комиссии «были претензии по выборам». «Надеюсь, что в этом есть и доля нашей работы большой», — подчеркнула она. Отставку каких именно губернаторов глава ЦИК имела в виду, она не уточнила.

С 25 по 27 сентября, президент России Владимир Путин принял отставки трех глав регионов. Своих должностей лишились губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Самарской области Николай Меркушкин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. 27 сентября стало известно, что заявление об отставке написал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Ранее об отставках всех этих губернаторов со ссылкой на источники в Кремле и федеральных чиновников сообщал РБК. Позже серию отставок глав регионов предрек также вице-премьер Дмитрий Козак. «Идет оценка эффективности работы органов исполнительной власти субъектов России. Вероятно, что к таким выводам (о кадровых перестановках. — РБК) в результате этой оценки руководители регионов могут прийти», — пояснял он, отмечая однако, что, по его мнению, подобных увольнений «будет несколько».​

Нижегородскую область возглавил замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин, а Самарскую — сенатор и бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. О том, кто возглавит Красноярский край, пока не сообщается. Неизвестно и то, кто сменит Абдулатипова на посту главы Дагестана.