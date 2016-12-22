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Волкер рассказал о готовности России «жить» с Донбассом в статусе-кво
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Волкер рассказал о готовности России «жить» с Донбассом в статусе-кво
Политика, 19:06
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Волкер рассказал о готовности России «жить» с Донбассом в статусе-кво
Россия готова сохранять в Донбассе существующее положение дел, считает представитель США по Украине Курт Волкер. Но ситуация будет становиться только хуже и закончится экономической и дипломатической изоляцией Москвы, уверен он
Курт Волкер (Фото: Владислав Мусиенко / ИнА «Украинское фото»)

Россия выглядит готовой к тому, чтобы «жить» с Донбассом, находящимся в статусе догорающего конфликта, заявил в интервью газете The Financial Times спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Такое заявление он сделал после встречи с Владиславом Сурков, которая прошла 24 августа в Минске.

По мнению Волкера, ситуация в Донбассе не улучшается.​ «Есть, возможно, растущее ощущение, что конфликт сам по себе становится хуже и продолжит становиться хуже до тех пор, пока мы не сделаем что-нибудь», — заявил Волкер.

Политика России в отношении Донбасса, по словам, дипломата не приведет к чему-то «хорошему». Россия «расплачивается» за присутствие Донбассе «санкциями и политически», напомнил он. Волкер предположил, что при сохранении нынешнего положения дел ситуация будет ухудшаться, и в итоге дипломатические и экономические отношения с Россией будут «заморожены». «Это не, чего Россия хочет. Они должны сделать свой выбор», — сказал Волкер.

Дипломат напомнил, что отношения России и США «важны», но проблема Украины будет им «вредить». Тем не менее Вашингтон пока не разработал новой политики в отношении Украины и не готов отказаться от идей прошлой администрации. Решение будет за президентом, заключил Волкер.​

В четверг, 24 августа, спецпредставитель США по Украине встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым. По словам Волкера, они договорились найти выход из ситуации. В первую очередь, по мнению американской стороны, следует «повысить уровень безопасности и обеспечить Украине такие условия, чтобы она могла защитить свою территорию».

В то же время он заявил о необходимости вывести из Донабсса российские войска для выполнения минских соглашений.

Сурков в свою очередь рассказал, что на встрече звучали «свежие идеи и подходы», не рассказав деталей. Он заметил, что стороны согласились с тем, что мирный процесс «может и должен идти быстрее».

Волкер дал ряд интервью за последние несколько дней. В интервью украинскому телеканалу «Прямой» он, в частности, сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита на Украину, который состоялся 23–​24 августа, привез привез украинским военным «оборонное оборудование». Он не уточнил какое.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Россия , Донбасс , Курт Волкер
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