МИД назвал запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter «агрессивным шагом»

МИД ответит на «ограничения деятельности» российских изданий RT и Sputnik, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Решение снять рекламу со всех аккаунтов этих СМИ она назвала принятым «под давлением спецслужб США»

Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Решение сервиса микроблогов Twitter прекратить прием рекламных объявлений со всех аккаунтов, принадлежащих российскому гостелеканалу RT и агентству Sputnik, является «агрессивным шагом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

Ранее, 26 октября, Twitter объявил об изменении политики размещения рекламных объявлений от российских государственных СМИ. Согласно ей, RT и Sputnik больше не смогут размещать в сервисе микроблогов свою рекламу, а все заработанные на их рекламе с 2011 года деньги будут направлены на исследования, изучающие влияние соцсети на выборы. Такое решение, как пояснили в Twitter, было основано на «исследовании ситуации с выборами 2016 года в США, а также на выводах американского разведывательного сообщества, которое пришло к заключению, что и RT, и Sputnik пытались вмешаться в эти выборы от имени правительства России».

«Расцениваем это как очередной агрессивный шаг, направленный на блокировку деятельности российского телеканала «Russia Today», — заявила Захарова. Подобные действия американского сервиса микроблогов она назвала «результатом давления части истеблишмента США и спецслужб».

«Ответные меры, естественно, последуют», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, добавив, что «воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении Соединенными Штатами Америки как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова». «Присоединение к этой кампании частных корпораций свидетельствует о беспрецедентной атаке американских силовиков на СМИ», — заключила Захарова. В RT прежде этот шаг называли ​нарушением правил обращения с «конфиденциальными финансовыми данными».

Ранее, в сентябре, представители социальной сети Facebook заявили о том, что со связанных с Россией аккаунтов в течение двух лет купили в соцсети политическую рекламу на сумму $100 тыс. Эти объявления, по их данным, носили «разобщающий характер». Так, социальная сеть удалила около 3 тыс. таких объявлений. Собранные данные основатель Facebook Марк Цукерберг передал конгрессу США, чтобы он изучил их на предмет связей с делом о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года в США.

Помимо этого, в октябре компания Google убрала RT из своего премиум-пакета на YouTube. Прежде контент телеканала был частью подборки Google Preferred, из которой пользователи могли выбирать видео для своей рекламы.