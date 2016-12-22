Twitter запретил рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik

Twitter больше не будет размещать рекламу от имени российских государственных СМИ — телеканала RT и агентства Sputnik. Все заработанные на их рекламе деньги будут направлены на исследования, изучающие влияние соцсети на выборы

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Сервис микроблогов Twitter объявил об изменении политики размещения рекламных объявлений от российских государственных СМИ — телеканала RT и агентства Sputnik. Компания решила прекратить прием рекламных объявлений со всех принадлежащих им аккаунтов. Сообщение размещено на странице официального блога Twitter.

«Это решение было основано на ретроспективном исследовании ситуации с выборами 2016 года в США, а также на выводах американского разведывательного сообщества, которое пришло к заключению, что и RT, и Sputnik пытались вмешаться в эти выборы от имени правительства России», — говорится в заявлении Twitter. В нем также указано, что решение «вступает в силу немедленно».

Кроме того, Twitter сообщает, что направит $1,9 млн, которые компания заработала на рекламе, размещаемой RT с 2011 года, на поддержку сторонних исследований, которые изучают, каким образом Twitter можно использовать для развития гражданского общества и влияния на выборы. Компания также пообещала, что часть этих денег будет направлена на финансирование исследований, которые изучают возможности использования Twitter для распространения дезинформации.

В эту сумму будут включены также $274 тыс., которые были потрачены телеканалом на рекламу в США в 2016 году, подчеркнули в Twitter.

Ранее данные о расходах телеканала на рекламу в США Twitter передал конгрессу. В RT этот шаг назвали ​нарушением правил обращения с «конфиденциальными финансовыми данными», а также подчеркнули, что большинство новостных СМИ «тратят те или иные средства на продвижение своих новостей на различных социальных платформах по всему миру, и случай с RT не уникален».

Сегодня RT опубликовал материал, в котором говорилось, что представители Twitter предлагали телеканалу стратегию по продвижению контента среди пользователей сервиса микроблогов, однако телеканал отказался от предложения Twitter из-за слишком высокой цены.

«Надеюсь, Джек [Дорси, основатель Twitter] не забудет сообщить конгрессу, как Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США», — написала по этому поводу главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Twitter.

В начале сентября ​Facebook заявил, что в течение двух лет связанные с Россией аккаунты покупали политическую рекламу в соцсети, которая носила «разобщающий характер». С июня 2015 года по май 2017 года 470 недостоверных аккаунтов и страниц потратили около $100 тыс. на 3 тыс. рекламных сообщений, которые затрагивали широкий спектр социальных и политических вопросов, от ЛГБТ до иммигрантов и прав на оружие.

Вся собранная компанией информация была передана в конгресс, который ведет расследование дела о так называемом вмешательстве России в выборы в США.

Кроме того, в начале октября компания Google убрала RT из своего премиум-пакета на YouTube — до этого момента контент телеканала был частью подборки Google Preferred, из которой пользователи могут выбирать видео для своей рекламы.

Все три компании — Google, Facebook и Twitter — сотрудничают с конгрессом США в рамках расследования «русского дела».