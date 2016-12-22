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Цена обновления: жители каких районов больше выиграют при реновации
Политика, 20:21
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Цена обновления: жители каких районов больше выиграют при реновации
Власти Москвы утвердили 210 стройплощадок для реновации. В новостройки переедут 12% жителей домов, подпавших под действие программы. На западе города получат более дорогое жилье по рыночной цене, утверждают эксперты
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

​12% от программы

Мэрия Москвы утвердила перечень из 210 площадок для строительства домов, в которые переедут жители сносимых по программе реновации пятиэтажек. В новостройки планируется переселить почти 120 тыс. человек, или 12% от всех москвичей, подпавших под действие программы, как подсчитал РБК, из 568 домов жилой площадью 2 млн кв. м (12,5% от площади всех домов, попавших в программу).

Адреса стартовых площадок утвердили 26 сентября на заседании мэрии. Они подобраны таким образом, чтобы жителей переселяли в непосредственной близости от их старых домов, «практически в тех же кварталах», заявил Сергей Собянин.

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На утвержденных площадках построят дома жилой площадью 3,4 млн кв. м. 59 из них заселят в 2017–20​19 годах, 151 — в 2019–​2021 годах. Большинство площадок сконцентрировано в Юго-Западном (34 адреса) и Северном округах (28). По 27 адресов — в Северо-Восточном и Юго-Восточном округах. В центре Москвы подобрали шесть площадок. В утвержденный список вошла часть адресов, о которых РБК сообщал еще в начале августа.

Если говорить о порайонной локации, то больше всего площадок в районах Зюзино (13), Кузьминки (12), Бескудниковский (десять), Проспект Вернадского (восемь), Головинский и Царицыно (по семь). Эти районы лишь частично совпадают с самыми «сносимыми». Наибольшее количество домов подпало под реновацию в районах Кузьминки, Перово, Зюзино, Северное Измайлово, Хорошево-Мневники. В Перово и Хорошево-Мневниках выбрали по четыре площадки, в Северном Измайлове — шесть.

Районные проблемы

Выбор некоторых стартовых площадок может вызвать негативную реакцию местных жителей. В Зюзино одна площадка на Болотниковской улице в квартале 14 находится на месте единственной в окрестности парковки, заявил РБК местный муниципальный депутат Константин Янкаускас. По адресу: Болотниковская, вл. 43, расположено футбольное поле, а «дома в этом месте стоят очень плотно». Включение адреса: Болотниковская, вл. 48, по мнению депутата, — «явная техническая ошибка», потому что на карте эта площадка находится на обрыве у оврага. «На благоустройство территории по адресу: Севастопольский пр-т, вл. 71, в этом году потратили 32 млн руб., а теперь там стартовая площадка. Деньги фактически закопали в асфальт», — возмущается Янкаускас.

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К выбору площадок застройки в районе проспекта Вернадского у жителей вопросов немного, рассказал РБК муниципальный депутат Владимир Жидков. Основная проблема — плотность строительства. По его словам, в пятиэтажках в основном живут люди старшего и преклонного возраста, которые хотят жить в тишине, среди зелени. Однако значительную часть зеленых насаждений отдадут под парковочные места, уверен Жидков. Все жители района «внезапно окажутся живущими на стройке», добавила муниципальный депутат Елена Филина.

В Кузьминках, по словам советника по организационным вопросам аппарата совета депутатов Дмитрия Видонова, проблем не будет. В районе не было зафиксировано никаких протестных настроений в связи с программой реновации, говорит он. «Эти адреса очень долго обдумывались, советовались с жителями пятиэтажек, все эти дома ждут своей очереди», — заявил Видонов РБК.

Снижение цен

Стартовые площадки расположены максимально близко к переселяемым домам, так что жители, скорее всего, получат квартиры не меньшей стоимости, чем у них были прежде, сказал РБК президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин.

12 новостроек для расселения пятиэтажек уже готовы, в них осталось только отделать квартиры по стандартам программы реновации.

С точки зрения потенциального спроса на новостройки, возводимые в рамках программы, самые интересные направления — север и северо-запад Москвы. Из 12 пилотных домов, почти готовых под переселение, — Проспект Вернадского и район Можайского шоссе. Локация на севере не очень привлекательна, поскольку речь идет о районе Дегунино, где есть транспортные проблемы. «Проспект Вернадского мы оценили в 140–150 тыс. руб. за 1 кв. м, для вторичного жилья — 220–230 тыс. руб. за 1 кв. м», — сказал Нигматуллин.

Площадки, судя по всему, были выбраны независимо от рыночных характеристик локаций, заявила РБК управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. «Наиболее интересные площадки, безусловно, расположены на западе (Можайский район) и юго-западе Москвы (Проспект Вернадского). Альтернативное жилье для переселенцев в этих локациях, скорее всего, будет иметь самую высокую рыночную цену — от 200 тыс. до 250 тыс. руб. за 1 кв. м. У других площадок потенциал выгоды для жителей пятиэтажек не такой большой», — отметила Литинецкая. Например, в Бескудниковском районе цены на жилье не столь высоки из-за плохой обеспеченности общественным транспортом. В целом все первые площадки схожи своей отдаленностью от центра.

Строительство домов по программе реновации снизит цены на квартиры в Москве, сказала РБК руководитель отдела исследований «ИРН-Консалтинг» Татьяна Бокачева. Больше всего квартир в новостройках продается сегодня в Северном, Южном и Юго-Восточном округах — около 4,5–5 тыс. в каждом. Средняя цена на них по состоянию на август — 187 тыс., 188 тыс. и 157 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. «Даже безотносительно того, будут ли продаваться квартиры в стартовых домах, их строительство окажет заметное влияние на уровень рыночных цен, снизив их в среднесрочной перспективе трех-четырех лет на 10%», — сказала Бокачева.

Программа реновации была утверждена 1 августа, в нее вошли 5144 дома. Заказчиком проектирования и строительства домов для переселения будет выступать специально созданный Фонд реновации. Его генеральным директором назначен бывший глава ДСК-1 и экс-замдиректора Управления экспериментальной застройки микрорайонов Анатолий Константинов.

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Авторы: София Сарджвеладзе, Алексей Пастушин, Любовь Алтухова, Илья Немченко.
Теги: реновация , пятиэтажки
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