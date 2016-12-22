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В МИДе сочли гибель российского генерала в Сирии «платой за двуличие США»
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В МИДе сочли гибель российского генерала в Сирии «платой за двуличие США»
Война в Сирии, 17:57
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В МИДе сочли гибель российского генерала в Сирии «платой за двуличие США»
Вашингтон, заявляя о необходимости ликвидации ИГ, «некоторыми своими действиями демонстрирует обратное», сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Гибель генерала Валерия Асапова, по его мнению, стала «платой» за эту позицию
​Сергей Рябков (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии стала «платой за двуличие американской политики» в борьбе с терроризмом. Такое мнение журналистам высказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Трагедия, свидетелями которой мы оказались, гибель российского командира — это та цена, плата кровью за это двуличие американской политики [в борьбе с терроризмом]», — заявил замминистра. Москва, как пояснил Рябков, «в очередной раз» убедилась, «что американская сторона, декларируя, что заинтересована в ликвидации запрещенной в России группировки «Исламское государство» и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное». «Некоторые политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее», — уточнил чиновник, подчеркнув, что этот «факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный».

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Однако контакты, которые между собой осуществляют российские и американские военные в районе Дейр-эз-Зора, по словам замглавы министерства, продолжаются. «Контакты по военной линии весьма интенсивны и на разных уровнях», — заметил Рябков.

В Сирии погиб российский генерал
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О гибели в Сирии российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова стало известно накануне, 24 сентября. По данным Минобороны России, он попал под минометный обстрел боевиков ИГ, когда находился на командном пункте, где «оказывал помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора». Посмертно генерал был «представлен к высокой государственной награде». Таким образом, согласно официальным данным военного ведомства, число погибших российских военнослужащих с начала операции России в Сирии увеличилось до 38.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Минобороны , МИД , Сирия , Сергей Рябков
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