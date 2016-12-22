В Ингушетии нашли тело Доку Умарова

Тело предполагаемого террориста был обнаружен в Ингушетии в труднодоступной местности, его уже доставили в Москву. Экспертам предстоит доказать, что это останки именно Умарова, которого уже не раз хоронили

Доку Умаров (Фото: ТАСС / ИА «Kavkaz-Center»)

Из Ингушетии в Москву доставлены останки, предположительно, лидера запрещенной в России террористической группировки «Имарат Кавказ» Доку Умарова, передал телеканал РЕН ТВ без указания источников информации. Тело обнаружили в горах, оно было извлечено оттуда в конце прошлой недели.

Источник в региональном управлении СКР рассказал РБК, что останки Доку Умарова обнаружили в пятницу, 22 сентября, в Сунженском районе Ингушетии. «Место захоронения указал один из боевиков, который вернулся из Сирии. Его задержали за участие в военных действиях. Мужчина стал сотрудничать со следствием в обмен на смягчение приговора», — добавил собеседник. По его словам, останки Умарова были завернуты в плащ-палатку. В месте захоронения были обнаружены останки еще четырех тел. Факт обнаружения останков подтвердил еще один источник в центральном аппарате СКР.

По данным телеканала, останки доставили в один из судебно-медицинских центров в Москве. В результате экспертизы власти надеются подтвердить, что это останки именно полевого командира.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о ликвидации Умарова в апреле 2014 года, глава Чечни Рамзан Кадыров публиковал в Instagram фото якобы мертвого Умарова в июле того же года.

Как отмечает телеканал, всего о ликвидации Умарова сообщали не менее 12 раз, но властям никак не удавалось обнаружить его тело.

Умаров стал лидером «Имарата Кавказ» в 2007 году, до этого он с 2006 по 2007 годы был президентом непризнанной Чеченской республики Ичкерия. Умаров взял на себя ответственность за серию терактов в России, в частности, за взрывы в московском метро в 2010 году и в аэропорту Домодедово в 2011 году. СМИ называли Умарова «террористом №1» в России.