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Минобороны ответило на сообщения об ударах по сирийской оппозиции
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Минобороны ответило на сообщения об ударах по сирийской оппозиции
Война в Сирии, 16:24
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Минобороны ответило на сообщения об ударах по сирийской оппозиции
Военные нанесли точечные удары по позициям боевиков, столкновений между террористами и подразделениями поддерживаемой США сирийской оппозиции зафиксировано не было, заявили в ведомстве
Фото: Rodi Said / Reuters

Российская авиация нанесла удары по огневым точкам боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России) в сирийском Дейр-эз-Зоре и по «выдвигающимся из тыловых районов резервам террористов», заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Его комментарий ведомство разместило на своей странице в Facebook

В ведомстве таким образом прокомментировали информацию агентства Reuters о том, что Москва нанесла удар по позициям «Сирийских демократических сил» (СДС) у отбитого у боевиков ИГ газового месторождения. Удар был нанесен 25 сентября, рассказал представитель этой группы сирийской оппозиции Мустафа Бали. До этого агентство также сообщало, что СДС отбили у боевиков ИГ крупное газовое месторождение в этой провинции.

«В ходе операции сирийских войск по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре авиация ВКС России наносит точечные удары по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористов», — подчеркнул представитель Минобороны. Разведка не зафиксировала боев между боевиками ИГ и силами СДС «в арьергарде террористов», добавил Конашенков.

«Особенно это касается районов углеводородных месторождений в провинции, где боевики ИГИЛ сейчас оказывают ожесточенное сопротивление наступающим сирийским войскам», — заявил представитель Минобороны. Также он обратил внимание на опубликованные ведомством фотографии, на которых, по данным Москвы, зафиксировано перемещение отрядов СДС при поддержке сил специального назначения ВС США через территории, подконтрольные ИГ.

«Причем ни одной воронки от разрыва боеприпасов на этих опорных пунктах, а тем более следов попаданий авиабомб рядом с ними нет», — заявил Конашенков. В Москве не получили комментариев со стороны США или сирийской оппозиции по поводу этих снимков.

Накануне, вечером 24 сентября, в министерстве также сообщили о том, что в Дейр-эз-Зоре погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, он находился в командном пункте правительственных войск и попал под минометный обстрел. В Минобороны заявили, что обстрел вели боевики ИГ.

Асапов, пояснили в ведомстве, помогал сирийским командирам управлять операцией по освобождению города Дейр-эз-Зора (центр одноименной провинции). Генерал-лейтенант погиб от разрыва мины. Его посмертно представили к награде.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Минобороны , Сирия , авиаудар , сирийская оппозиция
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