Минобороны отчиталось об «обкатке» в Сирии 600 образцов вооружений

С момента развертывания осенью 2015 года военной группировки в Сирии российская армия испытала в условиях реального боя более 600 образцов вооружений. Были опробованы практически все новинки российского ВПК, заявили в Минобороны

Юрий Борисов (Фото: Russian Defense Ministry / AP)

За время участия в военном конфликте в Сирии российские войска испытали в условиях реальных боевых действий «практически все новые образцы». Об этом на форуме «Армия-2017» заявил замминистра обороны России Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

По словам Борисова, «обкатку» боем прошли более 600 образцов вооружений. Это было нужно для того, чтобы​ «иметь возможность посмотреть, какие реальные характеристики, как себя ведет вооружение», пояснил он.

Среди испытанных образцов были новые средства поражения, реактивные системы залпового огня, защищенные автомобили, новая экипировка, а также авиационная техника, уточнил замминистра.

В то же время Борисов заметил, что ряд образцов вооружений не выдержал испытаний в условиях реального боя. ​«От ряда образцов нам пришлось отказаться, потому что практика показала, что некоторые образцы не выдерживали тех требований, которые к ним предъявлялись», — уточнил он.

Если появляются какие-то замечания к вооружению, их устранением занимаются представители промышленности, которые «постоянно присутствуют» на авиабазе Хмеймим в Сирии, добавил замминистра обороны.

Образцы вооружения и техники, которые доказали свою боеспособность в сирийском конфликте, российская армия получит в рамках контрактов, подписанных на форуме «Армия-2017». Речь о более 600 новых и 200 модернизированных образцов, заключил Борисов.

Замминистра не назвал конкретные образцы вооружения, которые использовались в Сирии, но известно, что российские фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» наносили там по позиция боевиков ИГ (запрещенной в России организации) удары крылатыми ракетами «Калибр». В военном ведомстве также рассказывали, что после участия в боях в Сирии истребителей-бомбардировщиков Су-34 иностранные заказчики уже выстраиваются за ними в очередь.

Кроме того, российские военные применяли против боевиков сверхзвуковые ракеты среднего радиуса действия П-800 «Оникс», которые запускаются с помощью береговых ракетных комплексов «Бастион». Экипировка «Ратник» также прошла боевые испытания в Сирии, заявлял один ее разработчиков, гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

В будущем новый российский учебно-боевой вертолет Ми-28УБ отправят на испытания в Сирию, говорил директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.