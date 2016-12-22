Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном вместо Обамы и Клинтона

Президент США Дональд Трамп назвал северокорейского лидера «коротышкой с ракетой» и пообещал разобраться с ним, потому что у США «нет выбора». По словам Трампа, это нужно было сделать еще 4-8-15 и более лет назад

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

С нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном должны были разобраться прежние американские администрации, заявил президент США Дональд Трамп. Он заверил, что справится с этой задачей сейчас, потому что у него нет выбора.

Трамп сделал эти заявления, выступая перед сторонниками в штате Алабама, фрагменты его речи транслирует телеканал ABC News.

«Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты», — заявил Трамп.

«Коротышка с ракетой. Мы должны справиться с ним, потому что у нас нет выбора. У нас действительно нет выбора», — подчеркнул американский президент.

​«Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был еще [Билл] Клинтон, не хочу упоминать республиканцев, [Барак] Обама. С этим нужно было справиться 8, 4, 15 лет назад, это не должно было бы решаться сейчас. Но я разберусь с этим», — заверил Трамп.

Он напомнил об угрозе КНДР взорвать водородную бомбу над океаном. По словам президента США, это повлечет за собой ужасные проблемы, включая распространение раковых заболеваний.

В течение 25 лет, по словам Трампа, многие люди говорили «мы хотим мира, нам нужен мир», что и привело к нынешней ситуации. «Он может быть умным, он может быть стратегом и он может быть абсолютно сумасшедшим. Неважно, кто он. Мы справимся с ним», — резюмировал Трамп.

Слова Трампа прозвучали после того, как министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что Северная Корея может провести «мощнейшее» испытание водородной бомбы в Тихом океане, и сделает она это в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить» КНДР.

Сам глава КНДР посчитал, что слова Трампа с трибуны ООН являются объявлением войны. «Поскольку Трамп отказался от мира и оскорбил нашу республику, [таким образом] было сделано самое возмутительное объявление войны», — сказал Ким Чен Ын. «Мы будем серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры», — добавил он.​

Ранее 19 сентября Трамп, выступая с речью в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН, предупредил Пхеньян, что в случае если КНДР не остановит свою ядерную программу, у Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею». «Рокетмен (лидер КНДР Ким Чен Ын. — РБК) участвует в миссии по собственному убийству и уничтожению своего режима», — сказал тогдаТрамп.