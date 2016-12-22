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Тиллерсон обвинил Россию в поставке оружия талибам
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Тиллерсон обвинил Россию в поставке оружия талибам
Политика, 02:02
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Тиллерсон обвинил Россию в поставке оружия талибам
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия снабжает оружием исламистов «Талибана», что является «очевидным нарушением международных норм и норм Совбеза ООН». Глава Госдепартамента призвал Москву обратить на это внимание
Рекс Тиллерсон (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Россия поставляет вооружения «Талибану» (запрещенное в России террористическое движение), заявил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе брифинга во вторник, 22 августа. Запись встречи главы американского внешнеполитического ведомства с журналистами опубликована на сайте Госдепа.

«Россия снабжает оружием «Талибан». Это, очевидно, является нарушением международных норм, нарушением норм Совета безопасности ООН. Мы, конечно же, выступаем против этого и призываем Россию обратить внимание на это», — отметил госсекретарь.

По его словам, все поставки оружия должны согласовываться с властями Афганистана. «Если кто-то и намерен предоставлять оружие, то делаться это должно исключительно через правительство Афганистана», — заверил он.​

В апреле командующий корпусом американской армии в Афганистане Джон Николсон заявил, что Пентагон получает данные о поставках оружия талибам из России. До этого, в марте, генерал армии США и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти говорил, что Россия расширила свои контакты с талибами.

Также о подобных поставках писали весной-летом 2017 года ряд американских СМИ. Например, в конце июля CNN опубликовал видеоролики, которые, по данным телеканала, подтверждают российские поставки оружия «Талибану». Также телеканал процитировал представителей правительства Афганистана, которые утверждают, что именно Москва стоит за поставками оружия талибам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что США ведут «кампанию по дезинформации» в отношении Москвы, и опровергла снабжение Россией оружием талибов. Отрицали обвинения также и глава МИДа Сергей Лавров: по его мнению, они являются «непрофессиональными», — а также спецпредставитель президента и глава профильного департамента российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

Исламистское движение «Талибан» появилось в Афганистане среди пуштунов (иранский народ, занимающий юго-восток, юг и юго-запад Афганистана, а также северо-запад Пакистана. — РБК) в 1994 году. В 2003 году Совбез ООН признал его террористическим. Оно является одной из трех сил, которые ведут борьбу в Афганистане, — наряду с признанным на международном уровне правительством в Кабуле, которое поддерживает США, и «Исламским государством — Хорасан (запрещено в России).​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , США , поставка вооружений , "Талибан"
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