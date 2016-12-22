«Калашников» разработал оружие против «лоукост-терроризма»

Новое оружие
Концерн «Калашников» показал нелетальное оружие, которое способно приостанавливать движущийся автомобиль и блокировать самодельные взрывные устройства (СВУ). Оно называется Rex 1 и было представлено на выставке «Армия-2017», которая проходит с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».
Устройство внешне похоже на автомат и имеет встроенный блок подавления. В радиусе 5 км оно глушит сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo, сказано на сайте «Калашников Media». Новинка способна на расстоянии 1 км блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2–5,8 ГГц. Вес REX 1 составляет 4,2 кг, устройство может беспрерывно работать на протяжении трех часов.
В первую очередь разработка будет полезна сотрудникам дорожно-патрульной службы, отметил гендиректор дочерней компании «Калашникова» ZALA Aero Александр Захаров: «Rex 1 способен заглушить точечный объект, например автомобиль. При этом у водителя перестает работать сотовая связь, а сам он испытывает полную дезориентацию. Это, конечно, вредно для здоровья, поэтому на оружии установлен видеорегистратор, чтобы не было никаких вопросов».
Rex 1 способно блокировать самодельные взрывные устройства (СВУ), так как основные устройства управления взрывом это телефон и автомобильная сигнализация, добавил гендиректор ZALA Aero. «Если вы обнаружили рюкзачок, надо направить на него оружие и отойти до появления саперов. Эта штука совершенно спокойно будет блокировать получение управляющего сигнала на устройство инициации», — пояснил Захаров. В некоторых случаях при помощи Rex 1 можно предотвращать теракты, совершаемые по сценарию «наезд машины на толпу» или с использованием СВУ, подчеркнул он.
Стоимость такого оружия на рынке колеблется от $5 тыс до 50 тыс., отметил Захаров. Он отказался называть цену Rex 1, но отметил, что «Калашников» будет конкурировать «с серьезными моделями». Среди основных конкурентов — французский UAV Scrambler 300, турецкий Droneshield, и американский DroneDefender. На выставке «Армия-2017» уже достигнуты соглашения, что оружие будет передано в силовые структуры, отметил Захаров.
«Лоукост-терроризм»
За последний год в нескольких странах Европы произошли автомобильные теракты. Спланированные наезды на пешеходов в СМИ назвали «лоукост-терроризмом». Один из последних таких терактов произошел на прошлой неделе: 17 августа один из террористов, чье имя не известно полиции, выехал на фургоне на улицу Рамбла и начал давить пешеходов. При атаке погибли 13 человек, более 130 пострадали. Водителю удалось скрыться с места преступления.
Теоретически с Rex 1 предотвращать теракты можно, но возможности такого устройства разработчиками преувеличены, считает военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов. Поскольку диапазон излучения лежит в области СВЧ, устройство может действовать только на дальности прямой видимости, отметил он.
«Подавление систем спутниковой навигации достигается подачей на приемный тракт приемных устройств навигаторов импульсов, аналогичных спутниковым сигналам, но с задержкой во времени, что смещает точку местоопределения. Пока смещение точки местоопределения, достигнутое в лабораторных условиях, не превышает полутора километров. Мощность излучения, судя по заявленным характеристикам, не превышает нескольких ватт, а этого явно недостаточно, чтобы заглушить автомобиль или причинить неприятности живому организму на расстоянии более метра», — сказал Паюсов.
Возможности дистанционного подрыва СВУ с помощью глушения сотовой связи, безусловно, есть, но для этого заявлена слишком ограниченная область — только сотовые телефоны, подметил собеседник РБК. «Между тем во время боевых действий против незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе основными способами подрыва радиовзрывателей служили обычные walkie talkie типа Kenwood. А их диапазон значительно ниже, чем заявлено для Rex 1. Даже приведенные на фото антенные устройства не позволяют работать в диапазоне 220–400 МГц», — подвел итог военный эксперт.
Скорее всего, такое устройство будет востребовано охранными предприятиями или МВД, а не Минобороны, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Если брать серьезные вооруженные конфликты, то, как правило, такого рода системы мощнее, они базируются на колесном шасси. При этом можно предположить, что есть ситуации, где машина не пройдет, поэтому важны компактность и мобильность. Очевидно, что Rex 1 панацеей не станет, но возможно, что у него появится своя ниша», — пояснил он.
Антидрон
Новое оружие обладает и функцией антидрона. В последнее время стала актуальной тема неприкосновенности частной жизни, отметил Захаров.
Только американский рынок вырос до 1 млн дронов в год, добавил эксперт. «Представьте, что вы на яхте, а на высоте 200–300 м летит дрон и вы не можете выскочить на берег. А наше устройство может заблокировать передачу изображений и видео, не повредив дрон. Но если заблокировать GPS, то устройство, скорее всего, разобьется», — объяснил Захаров.
В России съемки с беспилотников регулярно использует Фонд борьбы с коррупцией в рамках расследований об активах связанных с чиновниками структур. В частности, дроны задействовались при подготовке материалов о сделках с недвижимостью фондов, якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Помимо охраны личной жизни оружие призвано защищать и особо охраняемые объекты: это могут быть атомные станции, тюрьмы или электростанции, подводит итог Захаров.
Террористические атаки с использованием транспортных средств регулярно происходят в Израиле. Два громких случая было в Иерусалиме в 2008 году. Тогда в одной из атак использовался бульдозер, который протаранил несколько машин и автобусов. В результате этого теракта погибли три человека, десятки пострадали.
Применение транспортных средств в качестве орудия терроризма на Ближнем Востоке особенно участилось с 2014 года.
22 мая 2014 года в столице Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая Урумчи два внедорожника, прорвав заграждения, въехали в толпу на рынке, после чего из автомобилей в скопление людей были брошены взрывные устройства. В результате теракта погибли 39 человек, более 90 были госпитализированы.
22 октября 2014 года в Израиле террорист на автомобиле въехал в толпу на остановке, в результате чего погиб ребенок, еще три человека пострадали.
6 марта 2015 года террорист въехал на автомобиле в толпу полицейских около остановки трамвая в Иерусалиме, после чего вышел из автомобиля и напал на них с металлическим прутом и ножом. Пострадали пять человек.
20 июня 2015 года в австрийском городе Грац водитель въехал в толпу людей, погибли три человека, более 30 пострадали. Протаранив толпу, водитель вышел из машины и стал нападать с ножом на прохожих. Сообщалось, что виновный в инциденте австриец боснийского происхождения был задержан, однако, по информации полиции, нападение не было терактом, а было вызвано проблемами с психикой у водителя.
14 июля 2016 года на набережной в Ницце, где на салют по случаю празднования Дня взятия Бастилии собралось множество людей, грузовик на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу и проехал около двух км по зигзагообразной траектории. Водителя в конце концов застрелили сотрудники полиции. В результате теракта погибли 86 человек, более 300 получили ранения. Ответственность за теракт взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».
19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, в результате чего погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с группировкой «Исламское государство».
За первые месяцы 2017 года в Израиле произошло шесть терактов с использованием транспортных средств. Чаще всего в таких случаях работники правоохранительных органов сразу же открывают огонь на поражение, что позволяет избежать большого числа жертв.
22 марта 2017 года мужчина на внедорожнике сбил несколько человек на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого он въехал в ограду британского парламента и попытался проникнуть на его территорию. Один из полицейских попытался остановить преступника, однако в ходе борьбы получил смертельное ножевое ранение. Нападавший был застрелен другим полицейским. За рулем машины находился 52-летний британец Халид Масуд. В результате происшествия погибли четыре человека, еще более 50 — получили ранения. В полиции Лондона заявили, что, по их версии, нападавший мужчина действовал в одиночку. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГ.
7 апреля 2017 года в Стокгольме грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов у торгового центра Ahlens Mall, расположенного на главной пешеходной улице шведской столицы. В результате происшествия погибли 4 человека, еще 15 пострадали. Спустя несколько часов после теракта был задержан гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который вскоре признал свою вину. По сообщению главы МИД Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта был связан с террористической группировкой «Исламское государство».
3 июня 2017 года в Лондоне трое террористов наехали на пешеходов на Лондонском мосту. После этого они направились в район рынка Боро, где напали на прохожих с ножами. Полицейские застрелили нападавших. В результате теракта погибли восемь человек, около 48 человек получили ранения. Запрещенная на территории России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.
17 августа 2017 года фургон въехал в толпу на улице Рамбла в центре Барселоны. Погибли 14 человек, еще более 100 пострадали. Той же ночью в муниципалитете Камбрильс другая группа напала на пешеходов. В результате второго нападения пострадали 7 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).