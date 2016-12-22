«Калашников» разработал оружие против «лоукост-терроризма»

Концерн «Калашников» представил оружие, способное предотвратить «бюджетные» теракты: устройство дезориентирует водителей машин и может сбивать беспилотники

Нелетальное оружиe Rex 1 (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Новое оружие

Концерн «Калашников» показал нелетальное оружие, которое способно приостанавливать движущийся автомобиль и блокировать самодельные взрывные устройства (СВУ). Оно называется Rex 1 и было представлено на выставке «Армия-2017», которая проходит с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот».

Устройство внешне похоже на автомат и имеет встроенный блок подавления. В радиусе 5 км оно глушит сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo, сказано на сайте «Калашников Media». Новинка способна на расстоянии 1 км блокировать сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на частотах 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2–5,8 ГГц. Вес REX 1 составляет 4,2 кг, устройство может беспрерывно работать на протяжении трех​ часов.

В первую очередь разработка будет полезна сотрудникам дорожно-патрульной службы, отметил гендиректор дочерней компании «Калашникова» ZALA Aero Александр Захаров: «Rex 1 способен заглушить точечный объект, например автомобиль. При этом у водителя перестает работать сотовая связь, а сам он испытывает полную дезориентацию. Это, конечно, вредно для здоровья, поэтому на оружии установлен видеорегистратор, чтобы не было никаких вопросов».

Rex 1 способно блокировать самодельные взрывные устройства (СВУ), так как основные устройства управления взрывом это телефон и автомобильная сигнализация, добавил гендиректор ZALA Aero. «Если вы обнаружили рюкзачок, надо направить на него оружие и отойти до появления саперов. Эта штука совершенно спокойно будет блокировать получение управляющего сигнала на устройство инициации», — пояснил Захаров. В некоторых случаях при помощи Rex 1 можно предотвращать теракты, совершаемые по сценарию «наезд машины на толпу» или с использованием СВУ, подчеркнул он.

Нелетальное оружие Rex 1 (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Стоимость такого оружия на рынке колеблется от $5 тыс до 50 тыс., отметил Захаров. Он отказался называть цену Rex 1, но отметил, что «Калашников» будет конкурировать «с серьезными моделями». Среди основных конкурентов — французский UAV Scrambler 300, турецкий Droneshield, и американский DroneDefender. На выставке «Армия-2017» уже достигнуты соглашения, что оружие будет передано в силовые структуры, отметил Захаров.

«Лоукост-терроризм»

За последний год в нескольких странах Европы произошли автомобильные теракты. Спланированные наезды на пешеходов в СМИ назвали «лоукост-терроризмом». Один из последних таких терактов произошел на прошлой неделе: 17 августа один из террористов, чье имя не известно полиции, выехал на фургоне на ​улицу Рамбла и начал давить пешеходов. При атаке погибли 13 человек, более 130 пострадали. Водителю удалось скрыться с места преступления.

Теоретически с Rex 1 предотвращать теракты можно, но возможности такого устройства разработчиками преувеличены, считает военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов. Поскольку диапазон излучения лежит в области СВЧ, устройство может действовать только на дальности прямой видимости, отметил он.

«Подавление систем спутниковой навигации достигается подачей на приемный тракт приемных устройств навигаторов импульсов, аналогичных спутниковым сигналам, но с задержкой во времени, что смещает точку местоопределения. Пока смещение точки местоопределения, достигнутое в лабораторных условиях, не превышает полутора километров. Мощность излучения, судя по заявленным характеристикам, не превышает нескольких ватт, а этого явно недостаточно, чтобы заглушить автомобиль или причинить неприятности живому организму на расстоянии более метра», — сказал Паюсов.

Возможности дистанционного подрыва СВУ с помощью глушения сотовой связи, безусловно, есть, но для этого заявлена слишком ограниченная область — только сотовые телефоны, подметил собеседник РБК. «Между тем во время боевых действий против незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе основными способами подрыва радиовзрывателей служили обычные walkie talkie типа Kenwood. А их диапазон значительно ниже, чем ​заявлено для Rex 1. Даже приведенные на фото антенные устройства не позволяют работать в диапазоне 220–400 МГц», — подвел итог военный эксперт.

Нелетальное оружиe Rex 1 (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Скорее всего, такое устройство будет востребовано охранными предприятиями или МВД, а не Минобороны, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Если брать серьезные вооруженные конфликты, то, как правило, такого рода системы мощнее, они базируются на колесном шасси. При этом можно предположить, что есть ситуации, где машина не пройдет, поэтому важны компактность и мобильность. Очевидно, что Rex 1 панацеей не станет, но возможно, что у него появится своя ниша», — пояснил он.

Антидрон

Новое оружие обладает и функцией антидрона. В последнее время стала актуальной тема неприкосновенности частной жизни, отметил Захаров.

Только американский рынок вырос до 1 млн дронов в год, добавил эксперт. «Представьте, что вы на яхте, а на высоте 200–300 м летит дрон и вы не можете выскочить на берег. А наше устройство может заблокировать передачу изображений и видео, не повредив дрон. Но если заблокировать GPS, то устройство, скорее всего, разобьется», — объяснил Захаров.

В России съемки с беспилотников регулярно использует Фонд борьбы с коррупцией в рамках расследований об активах связанных с чиновниками структур. В частности, дроны задействовались при подготовке материалов о сделках с недвижимостью фондов, якобы связанных с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Помимо охраны личной жизни оружие призвано защищать и особо охраняемые объекты: это могут быть атомные станции, тюрьмы или электростанции, подводит итог Захаров.