Полиция назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне

Третьим исполнителем теракта в Лондоне вечером 3 июня 2017 года был 22-летний Юсеф Загба, итальянский гражданин марокканского происхождения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы столичной полиции.

По данным газеты Corriere della Sera, в марте 2016 года Загба был задержан в аэропорту Болоньи, когда он пытался вылететь в Турцию, а затем отправиться в Сирию. Власти Италии внесли его в список лиц «из группы риска». В Лондоне Загба получил временную работу в ресторане. Последний раз он посещал Италию в 2016 году.

Ранее полиция Великобритании назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне. Ими оказались 27-летний Хурам Бутт и 30-летний Рашид Редуан. Выходец из Пакистана Бутт имел британское гражданство, был женат и имел детей, проживал в Лондоне. Полиция и разведка MI5 начали расследование в отношение Бутта в 2015 году, однако доказательств того, что он планирует организовать теракт, не нашлось. Редуан являлся гражданином Марокко и Ливии и также жил в Лондоне.

Трое террористов наехали на пешеходов на Лондонском мосту 3 июня. После этого они двинулись в район рынка Боро, где напали на прохожих с ножами. Полицейские застрелили нападавших. В результате теракта погибли семь человек, около 48 человек получили ранения. Запрещенная на территории России организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.