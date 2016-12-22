СМИ узнали о самостоятельном внесении Россией Браудера в базу Интерпола

Россия после многократных безуспешных запросов в Интерпол об аресте Уильяма Браудера, автоматически внесла его в базу, минуя Генеральный секретариат организации, узнала The Guardian

Уильям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Россия в одностороннем порядке внесла финансиста Уильяма Браудера, главу фонда Hermitage Capital, в базу Интерпола для запроса на арест. По данным The Guardian, это удалось сделать благодаря процедуре «diffusion» — рассылке без участия Генерального секретариата Интерпола напрямую странам—членам организации.

«В субботу выяснилось, что Россия поместила британского гражданина, родившегося в США, в базу Интерпола, используя лазейку, которая позволяет странам в одностороннем порядке размещать людей в базе данных организации для запроса на арест. Браудер заявил, что его предупредили о помещении [в базу] электронным письмом из Министерства внутренней безопасности США, в котором говорилось, что его статус участника программы Global Entry [упрощенного въезда в США] был аннулирован. Дальнейшие звонки подтвердили, что он был добавлен в базу Интерпола через процедуру, известную как «diffusion» («рассылка»)», — пишет издание.

В августе Россия в очередной раз подавала заявку в Интерпол на арест и экстрадицию Браудера, писала The Telegraph со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы. В Генпрокуратуре России, комментируя тогда эти сообщения, пояснили, что ведомство настаивает на объявлении Браудера в международный розыск, направив в Интерпол возражения в связи с тем, что организация ранее отказала в розыске Браудера.

Россия добивается задержания британского бизнесмена по линии Интерпола с 2013 года. Однако Генеральный секретариат организации всякий раз отказывает России во внесении Браудера в базу Интерпола. По версии организации, дело Браудера носит политический характер.

В 2013 году в России Браудер был заочно осужден за уклонение от уплаты налогов. В начале сентября Тверской суд приступил к рассмотрению уже второго уголовного дела в отношении Браудера. Согласно обвинительному заключению, Браудер и партнер Hermitage Capital Черкасов применили схему ухода от налогов, а узнав о расследовании этого факта правоохранительными органами, совершили вывод средств со счета «Дальней степи». Ущерб от их действий ФНС оценила в более чем 4 млрд руб.

В 2008 году юрист фонда Браудера Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован по делу об уклонении фонда от уплаты налогов. По мнению Браудера, это стало местью за то, что юрист раскрыл схему вывода денег из бюджета страны за границу. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО.

В 2012 году конгресс США принял так называемый акт, согласно которому лицам, ответственным, по мнению Вашингтона, за гибель Магнитского, запретили въезд в страну и арестовали их американские активы. Позднее американский «список Магнитского» неоднократно пополнялся новыми фамилиями. На этой неделе аналог американского «закона Магнитского» вступил в силу в Канаде.