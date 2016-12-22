Аналитики объяснили соблюдение Ираном ядерной сделки поломкой центрифуг

Тегеран соблюдает условия сделки по ядерной программе «случайно». В стране сломались центрифуги для обогащения урана, заключили эксперты в области международной безопасности

Иран смог соблюдать ограничения, наложенные на ядерную программу страны, благодаря частой поломке оборудования по обогащению урана, говорится в отчете Института проблем науки и международной безопасности (расположен в Вашингтоне, США). С текстом отчета до его публикации ознакомилось агентство Reuters. Он также доступен на сайте института.

Соблюдение Ираном параметров сделки было «непреднамеренным или случайным», заключили эксперты. К августу страна испытала восемь центрифуг IR-8, хотя по условиям сделки она может владеть только одной, также в Иране работали от 13 до 15 центрифуг IR-6, несмотря на ограничение в десять единиц. Но из-за проблем с компонентами из углеводородного волокна сломались семь IR-8 и «многие» из центрифуг IR-6, говорится в документе.

Отмечается, что соблюдение Ираном условий ядерной сделки также обусловлено ужесточившимся надзором администрации президента США за его исполнением.

Авторы отчета ожидают, что Тегеран продолжит нарушать условия сделки и интерпретировать условия соглашения в своих интересах. «Ожидаем, что придется приложить еще множество усилий, чтобы удержать Иран в установленных рамках на время действия соглашения», — говорится в документе.

Вероятность того, что Тегеран построит рентабельный завод по обогащению урана, мала, говорится в документе. В силу этого расширение ядерной программы страны обернется для Ирана значительными финансовыми затратами. Впрочем, есть вероятность того, что Иран пойдет на разработку ядерного оружия и «не будет обращать внимание на издержки».

Власти США и другие партнеры по переговорам должны сделать ограничения, предусмотренные сделкой, постоянными, либо «существенно» продлить срок их действия.

Иран, США, Россия, Великобритания, Китай, Франция, Германия и Европейский Союз достигли 14 июля 2015 года соглашения по ограничению ядерной программы. Тегеран обязался избавиться от запасов среднеобогащенного урана, сократить запасы низкообогащенного урана на 98%, снизить число газовых центрифуг на две трети. На протяжении 15 лет Иран будет обогащать уран только до уровня 3,67%, страна не может иметь более 300 кг обогащенного урана. Государство отказывается от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония. Отработанное топливо вывозится за пределы Ирана. В обмен на исполнение этих и других требований США, ЕС и ООН обязались снять все санкции против страны через десять лет.

Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп должен 16 октября уведомить Конгресс о том, соблюдает ли, по его мнению, Иран условия сделки. Международное агентство ядерной энергетики (МАГАТЭ) заявило, что Тегеран не допускал существенных нарушений условий соглашения.

Два источника, один из которых является высокопоставленным чиновником США, сообщили агентству, что в Белом доме не хотят отказываться от сделки с Ираном. Власти страны предпочли бы, что конгресс не предпринимал никаких шагов, пока Вашингтон и европейские партнеры не найдут способ сделать наложенные на Иран ограничения постоянными.

Публично Трамп продолжает критиковать Иран и называть соглашение по его ядерной программой ошибкой. Так, выступая на Генассамблее ООН 19 сентября, он вновь назвал эту сделку «одной из худших в истории»: по мнению президента, она не отвечает интересам США. Претензии Трампа к Ирану также касались поддержки Башара Асада в Сирии, движения «Хезболла» и другие исламистские организации.

В Евросоюзе на ситуацию смотрят по-другому. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 21 сентября заявила, что соглашение соблюдается и выполняется как Ираном, так и другими его участниками.

Россия поддерживает соглашение по ядерной программе Ирана. В конце августа замглавы ведомства Сергей Рябков рассказал, что Москва пытается убедить Вашингтон не выходить из ядерной сделки.

В свою очередь, в Тегеране пообещали соответствующую реакцию на попытки «великого сатаны» нарушить условия соглашения. В августе президент страны Хасан Роухани пригрозил, что страна выйдет из соглашения, если Вашингтон продолжит оказывать давление, в том числе путем санкций.