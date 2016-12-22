Facebook передаст Конгрессу данные о покупках из России политрекламы

Во время президентской кампании в США организации из России приобретали в Facebook политическую рекламу. Теперь данные об этих объявлениях Facebook планирует передать Конгрессу для расследования дела о «российском вмешательстве»

Марк Цукерберг (Фото: Noah Berger / AP)

Американская компания Facebook Inc. пересматривает свои принципы обработки платных политических рекламных объявлений. Об этом, выступая в прямом эфире на Facebook из штаб-квартиры компании в Менло-Парке в Калифорнии сообщил главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг, пишет Reuters.

Таким образом компания, как отмечает агентство, идет на уступки американским властям, которые «угрожают регулировать крупнейшую в мире социальную сеть посредством срытых объявлений, которые появляются на страницах соцсети во время избирательных кампаний».

«Пока я был в отпуске, я провел много времени <...>, занимаясь вопросом о вмешательстве России в выборы в США», — рассказал также Цукерберг, добавив, что теперь «принял в связи с этим некоторые решения». Так, Facebook, как отметил главный исполнительный директор компании, собирается обратиться к следователям в Конгрессе США. Им соцсеть планирует передать данные о «трех политических рекламных объявлениях, которые были приобретены российскими организациями во время и после президентских выборов в 2016 году в США». Остальных подробностей об этих рекламных заметках в Facebook не рассказали.

«Мы продолжим расследовать то, что произошло в Facebook на этих выборах. Мы можем выяснить больше, и если мы это сделаем, мы продолжим работать с правительством», — отметил, в свою очередь, Цукерберг.

Facebook, как также заметил основатель соцсети, в связи с нововведениями «впервые предоставит возможность видеть любую политическую рекламу, которая действует в социальной сети, независимо от того, на кого она направлена». Также Facebook, по его данным, будет требовать от политических рекламодателей раскрывать, кто именно платит за рекламу. Это требование, как уточняет Reuters, уже прописано в американском законодательстве, однако применяется только к политической рекламе на телевидении, но не в социальных медиа.

«Мы будем работать <...>, чтобы создать новый стандарт прозрачности в онлайн-рекламных кампаниях», — резюмировал Цукерберг.

Ранее Facebook уже передавала данные о размещении в соцсети политической рекламы из России. 16 сентября ее от компании получил спецпрокурор США Роберт Мюллер. При этом до этого, 6 сентября, директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявлял, что в течение последних двух лет рекламу политического характера в соцсети покупали аккаунты, связанные с Россией. The Washington Post тем временем уточняла, что покупкой рекламы занималась «фабрика троллей, известная продвижением пропаганды Кремля».

В Кремле на это, в свою очередь, отмечали, что Россия не проводила закупку рекламы в Facebook для агитации на президентских выборах в США.