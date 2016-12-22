США приостановят выдачу виз россиянам

Приостановку выдачи виз объяснили сокращением числа сотрудников дипмиссии по решению российских властей. После 1 сентября визы снова начнут выдавать, но получить их теперь можно будет только в Москве

Консульский отдел посольства США в Москве (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Начиная с 23 августа 2017 года выдача неиммиграционных виз россиянам будет приостановлена на территории всей России, об этом говорится в сообщении посольства США.

С 1 сентября выдача виз будет возобновлена, но только в посольстве, расположенном в столице России. Выдача виз в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостанавливается на неопределенный срок. В консульствах в этих городах теперь нельзя будет даже пройти собеседование.

«Начиная с 09:00 мск понедельника, 21-го августа 2017, миссия США начнет процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в РФ», — говорится в сообщении посольства США.

Пострадавшим из-за отмены уже назначенного консульством собеседования американские дипломаты рекомендуют связаться с посольством и переназначить собеседование на более позднюю дату и приезжать на него в Москву.

В сообщении посольства США подчеркивается, что приостановка выдачи виз связана с «мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США». В дипмиссии пояснили, что именно началом подготовки к отъезду «сокращенных» сотрудников объясняется отмена уже назначенных собеседований, которые должны были состояться до 1 сентября.

«Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений», — говорится в сообщении посольства США.

В пояснительной записке посольства подчеркивается, что введенные ограничения на выдачу неиммиграционных виз продолжат действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии.

Особо отмечается, что посольство США в Москве больше не будет принимать заявления на визы от граждан Белоруссии.

«Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе», — говорится в заявлении посольства США.

В настоящее время посольство США в Минске не выдает туристические визы (за исключением виз для лиц старше 70 лет) тем, кто получает их впервые или более чем через год после окончания действия предыдущей.

В Visa Services Center знали о планах приостановить выдачу неимиграционных виз, сообщил РБК руководитель отдела продаж центра Роман Бирун.

«Мы были готовы к этому. По поводу одобрения виз — изменений нет, все по-прежнему. Но появились очень большие очереди из-за того, что уменьшилось количество рабочего персонала [в посольстве]», — сказал Бирун.

Он отметил, что при полном количестве штата посольства визовый центр записывал людей на собеседование на следующую-послеследующую неделю, а сейчас ожидание составляет порядка двух месяцев.

За последние несколько недель очереди на собеседования для получения виз увеличились в несколько раз, сообщили РБК в кол-центре визового агентства «Визаход».

«Очередь [до сегодняшнего дня была] очень длинная — если в июле мы записывали людей на сентябрь, то сейчас — на ноябрь. За 4 дня очередь отошла на 10 дней вперед — это очень странно. Вместо 12 человек собеседуют 4», — сказали в агентстве.

О решении сократить с 1 сентября численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек, а также закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве было объявлено в конце июля 2017 года. Данную меру МИД России назвал ответом на принятый конгрессом США законопроект о новых санкциях против России. Позднее президент Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что очень благодарен президенту России Владимиру Путину за его решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России, поскольку это поможет уменьшить расходы на зарплаты дипломатам.