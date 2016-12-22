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КНДР пообещала США «неслыханный удар» в «неожиданный момент»
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КНДР пообещала США «неслыханный удар» в «неожиданный момент»
Политика, 06:13
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КНДР пообещала США «неслыханный удар» в «неожиданный момент»
Пхеньян в ответ на новые военные учения Вашингтона и Сеула пригрозил «неслыханным» и неожиданным ударом. КНДР не понравилось, что США «притащили» им «прямо под нос» цели, которые Пхеньян определил как главные
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Соединенные Штаты должны быть готовы к тому, что столкнутся с «неслыханным ударом» в «неожиданный момент». Об этом говорится в заявлении Пхеньяна по поводу начавшихся на этой неделе совместных военных учений США и Южной Кореи у берегов Корейского полуострова, которое опубликовало северо-корейское агентство ЦТАК.

«Сейчас, когда враги утверждают, что учения станут демонстрацией реального удара по КНДР, они должны знать, что самые жесткие контрмеры в корейском стиле полностью готовы к тому, развеять цель как дым одним единственным ударом», — сказано в заявлении.

«Что еще хуже, США притащили прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны знать, что столкнутся с неслыханным ударом в неожиданный момент», — подчеркивается в заявлении.

Военный маневры США и Южной Кореи стартовали в понедельник, 16 октября, у берегов Корейского полуострова на фоне возрастания напряженности между странами и КНДР. В учениях участвует в частности ударная корабельная группа, возглавляемая авианосцем «Рональд Рейган»,  в состав которой входят два эсминца — «Стэтем» и «Мастин».

С южнокорейской стороны к учениям привлечен эсминец класса Седжонг Великий и самолеты P-3 Orion для борьбы с подводными лодками. Всего в учениях, как ожидалось, примут участие до 40 боевых кораблей.

В рамках совместных учений Вашингтон также направил в регион подразделение спецназа, которое специализируется на «обезглавливании» противника, сообщали военные источники южно-корейского агентства Yonhap. Подразделение размещено на борту американской атомной подлодки. Учения продлятся до 20 октября.

Материал дополняется. 

Автор: Мария Бондаренко.
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