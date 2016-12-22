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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к идее Земана о выплатах Украине за Крым
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к идее Земана о выплатах Украине за Крым
Политика, 04:57
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к идее Земана о выплатах Украине за Крым
Большинству россиян не понравилось предложение чешского президента Милоша Земана о выплате Украине компенсации за Крым. Разумной данную идею посчитали лишь 6% опрошенных
Милош Земан (Фото: Reuters)

Большинство россиян — более 90% — не согласились с предложение президента Чехии Милоша Земана выплатить Украине компенсацию за Крым, свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного ВЦИОМ. Об этом пишет в четверг газета «Известия», которая ознакомилась с результатами данного социологического исследования. В частности, предложение Земана показалось разумным лишь 6% опрошенных.

Половина тех, кто не посчитал идею чешского президента разумной, объяснили свою позицию тем, что «исторически Крым принадлежал России, это наша земля». Еще 15% из тех, кто не поддержал вариант с компенсацией задаются вопросом: «А за что выплачивать?». 13% опрошенных ответили, что Россия не обязана платить за Крым, поскольку его жители сами проголосовали за присоединение, и «это их решение».

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Политика

Еще 7% россиян, не поддержавших идею Земана, напомнили, что Украина должна Россия довольно крупные суммы. 5% опрошенных считают, что нужно учитывать, что Украина ничего не вкладывала в Крым — «там разруха, огромные деньги идут на восстановление». А 2% заметили, что «Украина не выплачивала нам компенсацию, когда ей передали Крым».

Опрос проводился 13 и 14 октября 2017 года по телефону. В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

Со своей идеей выплатить Украине компенсацию за Крым президент Чехии Милош Земан выступил 10 октября на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Чешский президент упомянул об этом в контексте необходимости решения спора Украины и России по поводу Крыма, пока это не привело европейской войны.

Земан отметил, что присоединение Крыма к России уже свершившимся фактом, и вернуть ситуацию в первоначальное состояние уже невозможно. В этих условиях, предложил он, вопрос можно решить путем выплаты Украине компенсации от России — либо в финансовой форме, либо нефтью и газом.

Власти Украины отвергли это предложение. В заявлении украинского МИДа подчеркивалось, что страна «не будет торговать своей территорией».

Предложение Земана ранее прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни о каком «выкупе» Украине за Крым речи быть не может, поскольку полуостров легитимно вошел в состав России.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Крым , ВЦИОМ , опрос , Милош Земан
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