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В Канаде вступил в силу аналог «закона Магнитского»
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В Канаде вступил в силу аналог «закона Магнитского»
Политика, 01:16
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В Канаде вступил в силу аналог «закона Магнитского»
Канадский аналог «закона Магнитского», вызвавший ранее недовольство Москвы, вступил в силу. Ранее российский МИД грозил Оттаве ответными мерами
Сергей Магницкий (Фото: Фонд «Hermitage Capital» / ТАСС)

Канадский закон «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников» (S-226), по сути являющийся аналогом «закона Магнитского», 18 октября получил королевское одобрение и вступил в силу. Это следует из информации, размещенной на сайте канадского парламента. 

Российское посольство в Канаде уже отреагировало на произошедшее. В заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter, данный закон называется «иррациональным актом», вступление в силу которого «противоречит здравому смыслу». 

Прежняя реакция Москвы – в связи с принятием данного законопроекта в нижней палате парламента – также была негативной. Российское посольстве в Канаде называло документ «конфронтационным актом» и «продолжением неудачной политики [правительства Канады], которую преследуют русофобские элементы».

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Политика

В заявлении также говорилось о намерениях Москвы принять «решительные и взаимные контрмеры». О таких же планах говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Канадский закон S-226 или «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников» по сути повторяет «закон Магнитского», который был принят конгрессом США в 2012 году. Речь идет об акте, согласно которому лицам, ответственным, по мнению Вашингтона, за гибель в российском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея  Магнитского, запретили въезд в страну и арестовали их американские активы. Позднее американский «список Магнитского» неоднократно пополнялся новыми фамилиями. Аналог подобного документа ранее был принят парламентом Великобритании.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: МИД , Канада , закон Магнитского
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