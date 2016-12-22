В Канаде вступил в силу аналог «закона Магнитского»

Канадский аналог «закона Магнитского», вызвавший ранее недовольство Москвы, вступил в силу. Ранее российский МИД грозил Оттаве ответными мерами

Сергей Магницкий (Фото: Фонд «Hermitage Capital» / ТАСС)

Канадский закон «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников» (S-226), по сути являющийся аналогом «закона Магнитского», 18 октября получил королевское одобрение и вступил в силу. Это следует из информации, размещенной на сайте канадского парламента.

Российское посольство в Канаде уже отреагировало на произошедшее. В заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter, данный закон называется «иррациональным актом», вступление в силу которого «противоречит здравому смыслу».

Прежняя реакция Москвы – в связи с принятием данного законопроекта в нижней палате парламента – также была негативной. Российское посольстве в Канаде называло документ «конфронтационным актом» и «продолжением неудачной политики [правительства Канады], которую преследуют русофобские элементы».

В заявлении также говорилось о намерениях Москвы принять «решительные и взаимные контрмеры». О таких же планах говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Канадский закон S-226 или «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников» по сути повторяет «закон Магнитского», который был принят конгрессом США в 2012 году. Речь идет об акте, согласно которому лицам, ответственным, по мнению Вашингтона, за гибель в российском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, запретили въезд в страну и арестовали их американские активы. Позднее американский «список Магнитского» неоднократно пополнялся новыми фамилиями. Аналог подобного документа ранее был принят парламентом Великобритании.