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Лояльная и без политики: что ждать от нового созыва Общественной палаты
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Лояльная и без политики: что ждать от нового созыва Общественной палаты
Политика, 21:06
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Лояльная и без политики: что ждать от нового созыва Общественной палаты
В понедельник прошло первое заседание нового созыва Общественной палаты. Секретарем ОП был выбран Валерий Фадеев, который пообещал бороться с зависимостью региональных палат от местных властей и раскритиковал организаторов протестов. Новый состав палаты будет лояльным и аполитичным, прогнозируют эксперты
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новый старый секретарь

В понедельник, 19 июня, состоялось первое заседание Общественной палаты (ОП) нового, шестого созыва. Секретарем палаты, как и предсказывали источники РБК, был избран главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Место первого заместителя секретаря получил бывший сотрудник ФСБ Вячеслав Бочаров, который руководил палатой с апреля. Заместителями Фадеева были избраны профессор Высшей школы экономики Лидия Фадеева, экс-заместитель Генсека ООН Сергей Орджоникидзе и вице-президент Института современной политики Александр Точенов. Все они, включая Фадеева, вошли в новый состав ОП по президентскому списку, утвержденному в марте.

Во вторник, 20 июня, члены нового созыва ОП должны встретиться с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Состав ОП — всего там 168 членов — обновился на три четверти, как и обещал ее бывший руководитель Александр Бречалов.

Фадеев в ОП не новичок: он был членом палаты первого, второго и третьего созывов, а в 2005 году стал соавтором закона «Об Общественной палате». Новый секретарь пообещал усилить экспертную функцию ОП и бороться с зависимостью общественных палат в регионах от «давления местных властей, давления губернаторов». «Надо увеличивать дистанцию между властью и общественными палатами», — подчеркнул главред «Эксперта». В ответе на вопрос журналиста о протестах Фадеев обвинил их организаторов в отсутствии «чувства истории».

Валерий Фадеев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Лояльность и аполитичность

Высказывания нового руководителя ОП об оппозиции — «дань действующей власти», отметил в разговоре с РБК политолог Николай Миронов. «Так он показывает свою лояльность на новом посту», — считает эксперт. В целом избрание Фадеева означает, что существенных изменений в работе палаты ожидать не стоит, пояснил он.

«Чтобы что-то менять, нужен прогрессивный состав, чтобы спорить и отстаивать чуждое власти мнение. А в последних созывах ярких оппозиционных деятелей нет», — рассказал РБК политолог Константин Калачев. Действительно, из числа экспертов «Комитета гражданских инициатив» (КГИ) и Общероссийского гражданского фронта, которые в феврале предложили свой список членов ОП, в новый созыв попали только Елена Тополева-Солдунова, Андрей Максимов, Светлана Разворотнева, Игорь Честин и Елена Альшанская, рассказали РБК в КГИ.

«Новый состав аполитичный. Привести узких специалистов в ОП — это попытка убрать оттуда политику, и такие попытки предпринимались всегда», — отметил Миронов.

У палаты нового созыва есть шанс увеличить свой вес в обществе, если она начнет участвовать в обсуждении острых вопросов, считает глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Высказывание Фадеева о регионах политолог назвал «претензией на самостоятельность». Впрочем, главред «Эксперта» чувствовал себя нормально при всех руководителях блока внутренней политики в АП, уточнил Минченко.

Уход Бречалова

ОП пятого созыва до Бочарова руководил Александр Бречалов, который в декабре 2016 года заявил о том, что после окончания полномочий оставаться в палате не планирует. Близкие к Кремлю источники «Дождя» тогда сообщали, что это решение он принял после консультации в администрации президента, где работой палаты пятого созыва остались недовольны.

Тогда собеседники телеканала говорили о том, что в новом составе ОП ждет перезапуск, для которого и нужен новый руководитель. «ОП нужна [замруководителя администрации президента по внутренней политике Сергею] Кириенко и для грядущих президентских выборов, — отметил политолог Калачев. — Так что лучше бы новый состав палаты был попрогрессивнее». Фадеев может выполнить задачу перезапуска, потому что у него сильная команда, уверен эксперт.

В начале апреля Бречалов получил новое назначение: по указу президента он стал временно исполняющим обязанности главы Удмуртии. «Не нужно забывать, что Бречалов был избран секретарем ОП при [занимавшем тогда пост первого заместителя руководителя администрации президента Вячеславе] Володине, он был володинским, и отчасти поэтому его и сослали подальше от президента и Сергея Кириенко, который сменил Володина на посту в АП», — пояснил РБК Миронов.

Александр Бречалов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

По мнению эксперта, второй причиной того, что Бречалов ушел из ОП, стала его «не очень большая эффективность». После протестов 2011–2012 годов Кремль решил повысить авторитет палаты, и поэтому в 2014 году «туда попал молодой и активный» Бречалов. «Но скоро стало понятно, что он не генерирует инициативы, а функцию общественного института более успешно исполняют структуры [экс-министра финансов Алексея] Кудрина, — пояснил Миронов. — Поэтому Бречалов и был назначен в Удмуртию».

Сам бывший секретарь ОП с критикой в свой адрес не согласился: в интервью РБК он назвал законодательные инициативы, которые продвигали при нем члены палаты, глобальными. Среди этих инициатив — законы об общественном контроле, формировании региональных общественных палат, новый статус для социально ориентированных НКО. «Я очень редко даю положительную оценку работе, но по большинству направлений [прошлому] соcтаву Общественной палаты ставлю «пятерку», — говорил Бречалов.

Проект Суркова

Общественная палата в нынешнем виде начала работу в 2005 году, ее сформировали на фоне отмены выборов губернаторов. Членам палаты не предоставлено права законотворческой инициативы — остается только функция «нулевых» чтений законопроектов, возможность выступать как консультационный орган.

Первые созывы этой структуры пользовались доверием и авторитетом в гражданском обществе, заявил ​в ходе сессии на ПМЭФ главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он подчеркнул, что изначально это был проект помощника президента Владислава Суркова, а при Володине авторитет этого органа упал.

С 2010 по 2012 год созыв ОП еще можно было назвать «прогрессивным», поскольку там были Генри Резник, Елена Лукьянова и Марат Гельман, которые не боялись высказывать мнение, но в последнем созыве такого уже не было, отметил политолог Миронов. Впрочем, пятый созыв палаты критиковали не только политологи.

В 2014 году члены региональных палат и эксперты обвинили ОП в накрутке результатов интернет-отбора членов палаты. В марте 2017 года ФАС обнаружила картельный сговор при госзакупках ОП, проверив факты расследования активистов антикоррупционного центра «Яблока».​ Активисты, изучая госзакупки, обнаружили непрофильные для заявителей тендеры. Так, доклад о гражданском обществе должна была подготовить швейная мастерская, а заявки на право провести гражданский форум в Чечне подали похоронное бюро и парикмахерская.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Владимир Путин , Общественная палата , Валерий Фадеев
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