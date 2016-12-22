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Литва заявила о перелете российских Ил-76 через свою воздушную границу
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Литва заявила о перелете российских Ил-76 через свою воздушную границу
Политика, 17:33
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Литва заявила о перелете российских Ил-76 через свою воздушную границу
Два транспортных самолета нарушили воздушное пространство страны и оставались в небе над Литвой около двух минут, пояснили в Вильнюсе. Литовские СМИ связали инцидент с учениями «Запад-2017»
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Посол России в Литве Александр Удальцов был вызван 18 сентября в Министерство иностранных дел страны. Ему была вручена нота из-за нарушения воздушного пространства страны двумя российскими военно-транспортными самолетами Ил-76, пояснили в ведомстве.

Воздушное пространство страны было нарушено 16 сентября, заявили в Вильнюсе, самолеты находились в воздушном пространстве страны до двух минут. Они летели из основной части России в Калининградскую область, указали в МИД Литвы.

Литовская сторона выразила протест в связи с произошедшим и потребовала от Москвы как можно скорее объяснить произошедшее. Также Россию попросили принять меры, чтобы подобное не повторялось.

По данным издания Delfi, нарушение воздушного пространства зафиксировано во время российско-белорусских учений «Запад-2017». В сообщении МИД Литвы эти учения не упоминаются.

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Учения проходят с 14 сентября на территории России и Белоруссии, в них участвуют 12,7 тыс. военнослужащих двух стран. Задействованы авиация и более 600 единиц боевой техники, включая около 250 танков. Они продлятся до 20 сентября.

Учения уже вызывали озабоченность властей Литвы, ранее в понедельник, 18 сентября сообщалось, что этот вопрос поднимала президент страны Даля Грибаускайте на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. По мнению главы государства, учения носят «агрессивный и наступательный характер». В феврале она заявляла, что учения свидетельствует о том, что Россия готовится к войне.

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен 7 сентября заявила, что Россия на учениях демонстрирует свою силу и свой военный потенциал. Она также заявила, что в учениях примут участие «более ста тысяч» человек, передавало агентство Reuters.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в разговоре с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО Кертисом Скапаротти подчеркивал, что эти учения являются оборонительными.

Видео: Минобороны России / YouTube

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: самолет , Литва , нота протеста , нарушение воздушного пространства
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