Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США»

Вид на Пентагон Фото: Charles Dharapak / AP

Тысячи сотрудников Пентагона подверглись атаке со стороны российских хакеров, которые стремились получить доступ к их аккаунтам в Twitter, сообщает Time. Итоговой целью хакеров, пишет журнал, может стать попытка в критический момент «изменить ход событий в США»

Около 10 тыс. сотрудников Министерства обороны США столкнулись с попытками «русских хакеров» перехватить контроль над их Twitter-аккаунтами, пишет американский журнал Time со ссылкой на доклад американской контрразведки, подготовленный в начале марта.

В докладе говорится, что «русские хакеры» усовершенствовали свои методы кибератак и перешли от стандартной e-mail рассылки к более изощренным методам. В этот раз, пишет журнал, сотрудникам Пентагона рассылались персонализированные сообщения — например, со ссылками на новости о последних спортивных событиях, которые их интересовали, или на результаты награждения премией «Оскар». Если сотрудник ведомства переходил по ссылке, он оказывался на «контролируемом русскими» сервере, который загружал программу, позволяющую «московским хакерам» взять под контроль компьютер или телефон жертвы и получить контроль над учетной записью в Twitter.

Специалисты американской контрразведки считают, что для создания подобной рассылки используются математические формулы, которые позволяют сегментировать «огромные группы» на «тысячи подгрупп» согласно их интересам и «базовым ценностям», таким как религиозные и политические взгляды.

«Чиновники контрразведки задались вопросом: какой хаос могла развязать Москва при помощи тысяч управляемых ими страниц Twitter? — вопрошает автор статьи и тут же отвечает: — Результатом ​может быть паника и смятение»

В статье говорится, что последствия такого контроля над страницами чиновников Минобороны США простирается далеко за пределы истории с попытками России повлиять на выборы 2016 года. Москва, пишет Time, может таким образом в критический момент «изменить ход событий в США, манипулируя общественным мнением».

Ранее, 11 мая, президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку укрепления защиты критической правительственной инфраструктуры. ​В документе отдельно прописаны меры по разработке более эффективной стратегии по предупреждению киберпреступлений в том числе путем налаживания тесного сотрудничества с союзниками США в киберпространстве.

В конце апреля 2017 года Министерство обороны Дании заявило, что российские хакеры причастны ко взлому электронной почты сотрудников ведомства. По информации Минобороны, доступ к электронной почте у российских хакеров был в 2015 и 2016 годах — то есть хакеры два года имели доступ к учетным записям сотрудников ведомства. В центре кибербезопасности разведслужбы считают, что полученная информация может использоваться для шантажа или шпионажа, а организаторами взломов могут быть хакеры, которые в 2016 году взломали сервера Демократической партии США.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в предвыборный процесс в других странах и причастность России к кибератакам.