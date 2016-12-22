Тиллерсон допустил отказ США от выхода из соглашения по климату

США могут отказаться от планов покинуть Парижское соглашение по климату в случае, если будут найдены «правильные условия», заявил Рекс Тиллерсон. Ранее WSJ узнала о желании Вашингтона избежать выхода из этого договора

Рекс Тиллерсон (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Соединенные Штаты «при правильных условиях» могут остаться в Парижском соглашении по климату. Об этом в интервью программе Face the Nation в эфире CBS News рассказал глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

Президент США Дональд Трамп, как отметил госсекретарь, «открыт для того, чтобы найти те условия», в рамках которых Вашингтон сможет продолжать принимать участие в соглашении по климату с остальными странами. Эти положения, по словам Тиллерсона, должны быть основаны на пунктах, «согласие» с которыми выразили бы все стороны. Однако последнее, как заметил глава американского ведомства, до сих пор «остается сложной проблемой».

В США вопросом участия страны в Парижском соглашении, как уточнил Тиллерсон, занимался главный экономический советник Трампа Гэри Кон. «Поэтому я считаю, что [теперь] план заключается в том, чтобы Кон рассмотрел другие способы, с помощью которых мы можем работать с партнерами в Парижском климатическом соглашении», — отметил Тиллерсон, подчеркнув, что США «хотят быть продуктивными» и «полезными» в рамках этого договора.

Ранее, 17 сентября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с итогами посвященного Парижскому соглашению совещания в Монреале, сообщила о том, что Соединенные Штаты не станут выходить из этого договора, а будут добиваться изменения условий своего участия в нем.

В Белом доме в свою очередь на это заявили, что позиция США и Трампа по этому вопросу не изменилась. Однозначного решения относительно выхода из данного соглашения президентом страны, как напомнили в администрации главы США, до сих пор не принято.

До этого, 5 августа, Госдеп США официально уведомил ООН о том, что Вашингтон собирается выйти из этого договора. Однако несмотря на это, в ведомстве уже тогда заявляли, что Трамп готов обсуждать изменения в соглашении, чтобы оно стало более «удобным для Америки, для ее бизнеса, ее рабочих, людей и налогоплательщиков».

Парижское соглашение по климату было подписано представителями 196 стран в 2015 году. Согласно документу все государства — участники этой сделки должны выделить $100 млрд развивающимся странам на решение проблем с климатом.