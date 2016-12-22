В США модернизируют оборудование к выборам на фоне «вмешательства России»

В США местные власти начинают модернизацию оборудования для проведения выборов, готовясь к будущим голосованиям. Поводом для первой крупной реформы с 2000 года стало предполагаемое вмешательство России в выборы президента

Власти американских штатов, обеспокоенные состоянием своих избирательных систем, стараются сделать их более безопасными к предстоящим выборам, сообщает The New York Times.

Во многом такие изменения вызваны предполагаемыми попытками России повлиять на президентские выборы в прошлом году. По данным газеты, все большее число штатов модернизирует базы данных об избирателях и аппараты для голосования. Кроме того, в избиркомы теперь входят эксперты по кибербезопасности.

Эти усилия наблюдается как со стороны демократов, так и республиканцев. NYT называет укрепление безопасности самой масштабной перестройкой избирательной инфраструктуры со времен выборов президента в 2000 году, когда были введены электронные аппараты обработки бюллетеней.

Одна из целей — подготовиться к выборам 2018 и 2020 годов, обновив инфраструктуру, которая была передовой, когда еще не появились Twitter и Facebook, иронизирует NYT. Кроме того, власти хотят замечать и обезвреживать попытки подавить явку или повлиять на результаты выборов путем ложных сообщений в соцсетях.

Для этих целей избирком штата Северная Вирджиния привлек эксперта по кибербезопасности из Национальной гвардии с доступом к секретным документам федерального уровня, штаты Колорадо и Род-Айленд теперь будет проверять результат выборов с помощью современной статистической процедуры, называющийся «ограничивающий риски аудит».

В прошлом месяце группа федеральных и частных экспертов по выборам издали рекомендации производителям оборудования для проведения выборов. Хотя они носят совещательный характер, многие штаты решили их придерживаться.

Спецслужбы США подозревают, что за взломом Нацкомитета демократической партии в июле 2016 года группой хакеров FancyBear стояли государственные структуры России. Россия причастность к взлому отрицала. Кроме того, продолжается расследование возможных попыток Росси повлиять на мнения американцев через соцсети. В сентябре Facebook сообщила о блокировке аккаунтов из России, которые закупали в соцсети политическую рекламу, носившую «разобщающий характер». Причастность к размещенной в соцсети рекламе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отрицал.