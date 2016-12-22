В Кремле назвали ситуацию со звонками о бомбах телефонным терроризмом

Президента России Владимира Путина проинформировали о массовых сообщениях о минировании, которые поступали во многих городах России. Власти предпринимают «все необходимые меры», чтобы установить тех, кто звонил и сообщал о бомбах в помещениях и на объектах инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщил «Интерфакс».
«Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков», — подчеркнул он.
Сейчас в Кремле ожидают результатов работы «необходимых служб» по ситуации со звонками, добавил Песков. Смысла комментировать «рассуждения» СМИ об источнике звонков о минировании «абсолютно нет», подчеркнул пресс-секретарь, ровно как и «обсуждать какие-то версии». Песков повторил, что «это телефонный терроризм, и именно так он должен квалифицироваться». В Кремле призвали дождаться результатов «тех мер, которые предпринимаются».
Сообщения о минированиях стали массово поступать в торговые центры, аэропорты, школы, университеты и другие объекты в России с 11 сентября, массовые эвакуации из-за ложных звонков начались в Москве 13 сентября — в частности, были эвакуированы посетители торговых центров, вокзалов, университетов. В четверг, 14 сентября, звонки о минировании поступили в восемь московских школ. Эвакуированы были 10 тыс. человек.
Источник РБК, близкий к ФСБ, рассказал 13 сентября, что в ведомстве возбудили уголовное дело по факту сообщений о минировании по всей стране. Другой близкий к силовым структурам собеседник добавил, что разрабатывается версия спланированной атаки из Украины.
Близкий к службе собеседник РБК позднее добавил, что власти установили источник этих звонков, скоро будет объявлено о розыске подозреваемых в телефонном терроризме.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в разговоре с РБК назвал «ложью от начала до конца» версию о том, что звонки приходят с территории Украины. Он допустил, что за происходящим могут стоять российские спецслужбы.