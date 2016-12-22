На Украине решили углубить два порта в Азовском море

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака»

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СК начал проверку после гибели горняка в шахте ЛУКОЙЛа в Коми

В Кремле назвали ситуацию со звонками о бомбах телефонным терроризмом

Тиньков предложил авторам клеветнических роликов извиниться

Торгпреда России эвакуировали из Нидерландов в тяжелом состоянии

Задорнов написал письмо сотрудникам ВТБ о целях своего ухода в «Открытие»

СМИ сообщили об эвакуации двух кинотеатров в Москве

Поклонская выступила с осуждением экстремизма на религиозной почве

В Кремле сочли нарушением конкуренции бан на антивирус Касперского в США

Президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян покинул свой пост

Песков не исключил приезда Путина на военные учения «Запад-2017»

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Министерство обороны опубликовало видео удара «Калибрами» по ИГ в Сирии

Связанного с «Азовом» националиста приговорили к 12 годам лишения свободы

В Госдуму внесли проект амнистии в честь столетия Октябрьской революции

Антидопинговые агентства 17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады

Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская

Адвокат сообщил об обысках по 12 адресам у Тельмана Исмаилова

Здесь вырвут город-сад: что за несколько дней сделали с парком «Зарядье»

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Частной медицине предсказали рост из-за низкого качества госуслуг

На нефтешахте ЛУКОЙЛа в Коми произошел обвал породы

«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»

Строители моста в Крым ответили на сообщения о «санкционной» технике

Советник Авакова обвинил спецслужбы России в ложных звонках о минировании

«Спартак» потерял капитана команды после матча Лиги чемпионов

Голодец рассказала о разнице зарплат мужчин и женщин в России

Полиция пообещала обеспечить безопасность во время показов «Матильды»