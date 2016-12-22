США ввели новые санкции против Корпуса стражей исламской революции

Элитное военное формирование Ирана включено в санкционный список лиц, поддерживающих терроризм. Это не означает признание КСИР террористической организацией. До этого КСИР состоял в других санкционных списках, связанных с Ираном

Парад КСИР в Иране. Октябрь 2007 года (Фото: Hasan Sarbakhshian / AP)

Министерство финансов США включило Корпус стражей исламской революции (КСИР, спецподразделение иранских вооруженных сил) в санкционный список лиц и организаций, осуществляющих террористическую деятельность либо оказывающих поддержку террористам (SDGT, Specially Designated Global Terrorist).

В ведомстве пояснили, что это не значит, что КСИР признается террористической организацией. Решение о признании организации террористической принимает Госдеп США.

Также санкции введены против иранских компаний Fanamoj, Rastafann Ertebat Engineering, Shahid Alamolhoda Industries и китайской Wuhan Sanjiang Import and Export. Они внесены в список финансовых санкций против Ирана и санкций за распространение оружия массового поражения.

КСИР до этого уже находился в пяти санкционных списках, ограничения были введены за нарушение режима нераспространения, нарушение прав человека в Иране, нарушение прав человека через информационные технологии в Иране и Сирии. Кроме того, под санкции могут подпасть люди, взаимодействующие с КСИР, пояснил Минфин США.

Fanamoj и Rastafann — компании, специализирующиеся в области телекоммуникации. Wuhan Sanjiang Import and Export — дочерняя структура China Sanjiang Space Group, отвечающая за зарубежные продажи продукции группы. Группа производит грузовики и электромобили.

Главнокомандующий КСИР Мохаммад Али Джаафари. 8 октября предупредил Вашингтон, что, если КСИР будет признан террористической организацией, Корпус стражей «приравняет армию США к «Исламскому государству».